Llámame Por Tu Nombre

Después de diecisiete episodios, el universo cinematográfico de Marvel se ha expandido lo suficiente como para contar sus historias de manera ambiciosa, pues los personajes que lo conforman han calado hondo en la cultura popular y la fórmula funciona con cada estreno. Pero también es cierto que este modelo se puede ver agotado en un futuro, sobre todo cuando la falta de identidad de cada entrega hace parecer a la franquicia como un producto predecible.

Cada intento por refrescar la franquicia ha servido de antecedente para confirmar que los riesgos pueden funcionar cuando se quiere evitar el cansancio en una estructura que aún se cree capaz de funcionar. Desde los conflictos más profundos de “Captain America: The Winter Soldier” (2014) o los giros sorprendentes y la particular cuota de personalidad de “Guardians Of The Galaxy” (2014) y “Thor: Ragnarok” (2017), “Pantera Negra” se estrena con altas expectativas de poder aportar elementos nuevos a este universo cinematográfico.

Luego de los eventos ocurridos en “Captain America: Civil War” (2016), T’Challa (Chadwick Boseman) vuelve a Wakanda, una nación de África que se encuentra escondida y llena de riquezas tecnológicas, para tomar el lugar de su padre como rey. Cuando viejas fuerzas enemigas amenazan Wakanda, T’Challa deberá lidiar con las responsabilidades de un gobernante y como el guardián Pantera Negra.

Si bien, la presentación que tuvo Pantera Negra en “Captain America: Civil War” estableció su rol como superhéroe, esta cinta unitaria centrada en él claramente profundiza en su carácter y conflictos. La coronación y su proclamación como líder lo harán parecer un personaje carismático, pero que pretende mantener el statu quo de Wakanda. Como una nación abundante en riquezas tecnológicas, pero que su aislamiento autoimpuesto no permite llegar al resto de la población que requiere ayuda. Gracias a esta disyuntiva se aprovecha de establecer el contexto en el que estos personajes se mueven y el comentario social del propio estado de la población afroamericana en Estados Unidos.

T’Challa es un héroe con fallas, dudas y cuestionamientos, no pretende luchar por hacer el bien sin motivos, sino que quiere proteger a su gente, y eso a veces lo ciega al no visualizar el cuadro completo. Pues no tan sólo debe lidiar con la responsabilidad de ser Pantera Negra y con ello servir como guardián, sino como líder y guía de su comunidad, siendo esta disputa en su liderazgo el detonante de los enfrentamientos más grandes del relato. La evolución de T’Challa tiene que ver fundamentalmente con los personajes que lo rodean, particularmente su ex novia, Nakia (Lupita Nyong’o), su hermana, Shuri (Letitia Wright) y la guerrera Okoye (Danai Gurira), quienes no son simples secundarios usados solamente para lograr un objetivo, por el contrario, se construyen como figuras sólidas y esenciales en la trama, afianzando el universo ficticio de Wakanda a través de los conflictos y la cultura del lugar, y también potenciando la lucha central del protagonista.

Generalmente el villano de turno de cada película Marvel es criticado por su débil construcción, y este nuevo capítulo parece marcar una diferencia al respecto, puesto que, más allá de ser un villano, la fuerza antagónica que representa Killmonger (Michael B. Jordan) crea un balance con el protagonista, y a través de él se observan los cambios de T’Challa. Killmonger es un personaje destrozado y, siendo el daño colateral de decisiones pasadas, ha sido un exiliado y vuelve a reclamar el lugar que cree merecer. No existe un real odio por la humanidad o el nuevo rey de Wakanda, sino que en él están las consecuencias de haber crecido en las calles y ser despojado de los lujos de la avanzada nación africana, haciendo que sus motivaciones como antagonista sean mucho más reales y profundas.

Wakanda se presenta como una nación pobre que intenta sobrevivir en el mundo contemporáneo, por lo tanto, cuando se realiza el viaje a sus profundidades y se revelan los secretos que este territorio esconde, se permite la total inmersión en un lugar que parece ser palpable. En este mundo escondido se aprecia la identidad y cultura de sus habitantes, y es este escenario colorido y adornado con música incidental con claras influencias africanas el lugar perfecto para desarrollar una narración que habla de los conflictos de una nación, y donde no se escapa la oportunidad de hacer guiños a la inmigración y el actual clima político estadounidense.

“Pantera Negra” gana puntos a favor al sostenerse por sí misma con aires frescos; en ella se aprecia el propósito de identidad tal como lo alcanzó Taika Waititi en “Thor: Ragnarok”. Sin embargo, no hay que olvidar que es una película que, inserta en aquel universo, aún tiene los vicios de la fórmula en una estructura ya conocida, pero logra ponerse de pie y entregar una producción que cumple con más puntos altos que bajos.

Título Original: Black Panther

Director: Ryan Coogler

Duración: 134 minutos

Año: 2018

Reparto: Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Angela Bassett, Forest Whitaker, Danai Gurira, Winston Duke, Daniel Kaluuya, Florence Kasumba, Letitia Wright, Martin Freeman