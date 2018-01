Lista de nominados al Oscar 2018

Seguimos adelante con la temporada de premios para llegar al que es el más importante reconocimiento cinematográfico de occidente: los Premios Oscar.

En su edición 2018, la ceremonia celebrará su nonagésimo aniversario (próximo 4 de marzo), y lo hará con una presencia chilena estelar. Y es que para culminar su exitoso paso por los distintos festivales de cine alrededor del mundo, las numerosas celebraciones que ha tenido por parte de la crítica y del público, y la distinción de ser la cinta iberoamericana más importante de 2017, “Una Mujer Fantástica” recibió su anticipada nominación al Óscar en la categoría Mejor Película De Habla No Inglesa.

Además del largometraje dirigido por Sebastián Lelio y protagonizado por Daniela Vega, otra de las nominaciones que nos llama la atención es la de Jonny Greenwood en el ítem Mejor Banda Sonora por su trabajo en el último film de Paul Thomas Anderson, “Phantom Thread“. Se trata de la primera nominación a estos premios recibida por el guitarrista de Radiohead.

Por el lado de las proyecciones en las categorías más importantes, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” parece correr con cierta ventaja ante el resultado de los recientes Globo de Oro y SAG, sin embargo, “Lady Bird” o “The Shape Of Water” perfectamente podrían amagar su camino hacia el galardón de la Mejor Película.

A continuación, puedes revisar el listado completo de los nominados:

Mejor película

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor director

Christopher Nolan – Dunkirk

Jordan Peele – Get Out

Greta Gerwig – Lady Bird

Paul Thomas Anderson – Phantom Thread

Guillermo del Toro – The Shape of Water

Mejor actor

Timothee Chalamet – Call Me By Your Name

Daniel Day Lewis – Phantom Thread

Daniel Kaluuya – Get Out

Gary OIdman – Darkest Hour

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Mejor actriz

Meryl Streep – The Post

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Mejor actor de reparto

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins – The Shape of Water

Christopher Plummer – All the Money in the World

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actriz de reparto

Mary J Blige – Mudbound

Aliison Janney – I, Tonya

Lesley Manville – Phantom Thread

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – The Shape of Water

Mejor guión original

Get Out

The Shape Of Water

The Big Sick

Lady Bird

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor guión adaptado

Call Me By Your Name

Logan

Molly’s Game

Mudbound

The Disaster Artist

Mejor película extranjera

A Fantastic Woman (Una Mujer Fantástica)

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

Mejor documental

Abacus: Small enough to jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Mejor película animada

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Mejor fotografía

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

Mejor montaje

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor diseño de producción

Blade Runner 2049

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Mejor diseño de vestuario

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria and Abdul

Mejor canción original

Mighty River – Mudbound

Mystery of Love – Call me by Your Name

Remember Me – Coco

Stand up for Something – Marshall

This is Me – The Greatest Showman

Mejor banda sonora original

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor sonido

Baby Driver

Blade Runner

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Mejor edición de sonido

Baby Driver

Blade Runner

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Mejores efectos visuales

Blade Runner 2049

Guardian of the Galaxy vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Mejor maquillaje y peluquería

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

Mejor cortometraje

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmet

The Silent Child

Watu Wota / All of Us

Mejor cortometraje animado

Deark Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Mejor documental corto