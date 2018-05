Kevin Smith fue hospitalizado tras sufrir un infarto cardíaco

El comediante, actor y cineasta norteamericano, Kevin Smith, fue hospitalizado la noche de ayer tras sufrir un severo ataque cardíaco, esto, después de realizar un show de stand-up en California.

De acuerdo a las primeras informaciones y según lo señalado por el mismo director de “Clerks” (1994) posteriormente, aquel se comenzó a sentir mal luego de la primera presentación de la jornada, para la cual estaban dos show agendados.

De buen humor y ya recuperándose en el hospital, Smith explicó: “Después del primer show, comencé a sentir náuseas. Vomité un poco, pero eso no ayudó. Luego comencé a sudar mucho y sentía mi pecho muy pesado. Resultó que estaba teniendo un ataque al corazón“.

El también dibujante de cómics describió: “El doctor que me salvó la vida me dijo que tenía completamente bloqueada la arteria izquierda del corazón (…). Si no hubiese cancelado el segundo show para ir al hospital, ahora estaría muerto. Pero, por ahora, ¡todavía estoy sobre la tierra!“.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 de febrero de 2018