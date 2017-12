La última tendencia en Hollywood –que ha durado ya varios años y no tiene pinta de irse a ninguna parte– es la de exprimirle todo el jugo posible a franquicias, generar remakes de películas ya existentes (sean extranjeras, clásicos o títulos recientes) y crear secuelas no solicitadas de cualquier producto que pueda obtener una ganancia. Es culpa del público el validar este sistema, y así es como 2017 no encuentra en su lista de películas más taquilleras del año ninguna entrada original. Escasamente estos productos son un aporte, la mayoría de las veces son entretenimiento escapista, desechable y completamente innecesario. Es lo que una película como “Jumanji: En La Selva” advierte con su mera existencia y, a pesar de ser una entrada inofensiva en una saga que no la requería, deja a un público preguntándose por qué la molestia de crearla.

Basada en la exitosa película de 1995, a su vez basada en un cuento para niños, “Jumanji: En La Selva” se distancia de la historia anterior y presenta un nuevo grupo de personajes en un ambiente contemporáneo. Se trata de cuatro adolescentes (llamémoslos Chico Nerd, Chica Nerd, Chico Negro y Chica Sexy, ya que no trascienden ese único rasgo) que por distintas razones son castigados en el colegio y tienen que ordenar una sala llena de basura y objetos extraños. Ellos no se entienden ni se llevan bien, pero cuando encuentran una consola con el juego de Jumanji –no nos preguntemos qué hacía eso ahí, la película tampoco lo hace–, la encienden y son transportados a una misteriosa isla, donde tendrán que aprender a trabajar en equipo y encontrar el valor en cada uno de ellos para sobrevivir y salir del juego.

Los jóvenes en la isla adoptan el cuerpo de los personajes del juego, y es desde ahí que la película obtiene su mayor fuente de humor. Chico Nerd se transforma en un intrépido y musculoso explorador (Dwayne Johnson) y pasa a ser el líder del grupo. Chica nerd se convierte en una luchadora sensual y bastante desvestida (Karen Gillian), Chico Negro se transforma en un zoólogo debilucho (Kevin Hart) y Chica Sexy en Jack Black, lo que la película no deja de encontrar hilarante. Desde estas contradicciones, y lejos de su zona de confort, los chicos aprenden lecciones poco sutiles sobre ser ellos mismos y su aporte en el grupo. El concepto podría ser chistoso, pero los personajes son tan unidimensionales y sus nuevos avatares tan básicos, que todas las ideas que la película busca transmitir se logran decir en los primeros minutos. Luego son sólo repeticiones, cada vez menos efectivas.

La historia no tiene nada de original. El equipo debe llevar un Objeto X a un Destino Y antes de que El Malo los atrape o se les acaben las vidas. Pocas peripecias significan un esfuerzo importante, no hay mayores pérdidas y las reglas del lugar (la cantidad de vidas de los personajes, sus debilidades y fortalezas) se repiten hasta el punto de ofender la inteligencia del espectador, incluso cuando se trata de niños que pueden tener más dificultad entendiéndolas.

Se podría decir que todos estos arquetipos son el punto de la película, que trata sobre un videojuego y no busca trascender esos parámetros. Es posible, aunque hay una diferencia entre que esa sea la lógica del videojuego y la de la cinta que estamos viendo, que con sus miopes intentos de crear humor, batallas episódicas, fetiche con la violencia, progresión amateur y moralejas básicas, parece no estar consciente de lo mucho que cae en las falencias del juego que parodia.

Pero quizás lo peor de todo es que “Jumanji: En La Selva” simplemente no es tan divertida. Se podría perdonar todo lo demás si al menos la película representara un rato entretenido para la familia en el cine, pero la isla y las aventuras dentro de ella son tan poco originales, novedosas o visualmente atractivas, que ni siquiera sirve para entretenerse más de unos minutos. Y cuando Chico Nerd entiende la frase: “sólo tienes una vida, ¿cómo la vas a vivir?”, nosotros ponemos los ojos en blanco, ofendidos, esperando que nos dejen de meter estos mensajes para intentar justificar una película que no tiene propósito. Ojalá estas producciones empezaran a fracasar en la taquilla (lo que no ocurrirá) para que, como público, le enviemos un mensaje a la industria: que no nos comemos cualquier cosa que nos sirvan, que no es tan fácil como tomar un producto de hace veinte años y “actualizarlo” para que las masas lo consuman de nuevo, que hay que tener un respecto mayor por el espectador que el que se está teniendo actualmente.

Título Original: Jumanji: Welcome To The Jungle

Director: Jake Kasdan

Duración: 119 minutos

Año: 2017

Reparto: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Madison Iseman, Nick Jonas, Rhys Darby, Alex Wolff, Marc Evan Jackson, Morgan Turner, Ser’Darius William Blain, Bobby Cannavale