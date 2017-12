Victor Salva, el hombre detrás de una serie de películas de terror que han estado golpeando la pantalla grande desde 1989, llega nuevamente con la tercera parte del su filme más reconocido: “Jeepers Creepers” (2001), una historia de terror que bordea lo paranormal y el subgénero slasher. Como todo filme de terror, este largometraje tendrá que enfrentarse con su propia propuesta y las películas relativamente parecidas que han tocado las salas durante este año, siendo su principal competidora la conocida “It” (2017), por su trasfondo e hilo argumental.

En esta nueva entrega, Salva nos propone la continuación del relato que pensamos había acabado en “Jeepers Creepers II” (2003). The Creeper (Jonathan Breck) ha estado dormido durante los últimos 23 años y es hora de que vuelva a cazar por su alimento, lo que no sabe es que esta vez existe todo un grupo organizado para darle muerte. Encabezado por el Sheriff Dan Tashtego (Stan Shaw) y el Sargeto Davis Tubbs (Brandon Smith), dicho grupo irá desentrañando la verdadera naturaleza de la despiadada criatura, a medida que intentan darle alcance para frenar su cosecha de sangre.

Si analizamos “Jeepers Creepers 3: El Regreso Del Demonio” por sí misma, sin tomar en cuenta sus antecesoras, resulta ser una película que promete demasiado, más de lo que puede cumplir realmente. Desde los primeros minutos se nos sitúa de lleno en la historia a través de una narrativa ávida y precisa, cargada de detalles que ya son considerados clichés clásicos del cine de terror. La cámara y la paleta de colores pronto nos transportan a las películas de clásicas del género de los 2000, como “The Others” (2001) o “The Ring” (2002), sin dejar de entregar un toque casero.

El ligero balanceo de la cámara de esos primeros minutos, unido a los campos de maíz nocturnos, dan esa sensación que antecede al misterio esperado de este tipo de cine. No obstante, todo aquel preciosismo y toda la propuesta estética, se ve truncada con el ingreso de los personajes en el plano y luego un quiebre temporal que deja mucho que desear en cuanto a su ejecución. Desde ese momento, que sucede alrededor de los primeros diez minutos de película, todo comienza a ir cuesta abajo.

La abundancia de malas decisiones, unidas a efectos especiales ya vistos y trabajados anteriormente por otras películas, hacen de “Jeepers Creepers 3: El Regreso Del Demonio” un mero collage de partes de otros largometrajes. Un monstruo digno del Dr. Frankestein, que reúne aquellos pedazos más destacables de otros proyectos audiovisuales de tal manera, que hace inútil cualquier intento por sembrar intriga, suspenso y mucho menos terror en la audiencia. Un desfile interminable de clichés sin sentido, decisiones ilógicas por parte del guion y los personajes, acompañado de una trama que hace agua por doquier y es predecible desde el primer diálogo que el Sheriff Dan Tashtego arroja al espectador durante los primeros momentos de película. No obstante, y a diferencia de lo que se puede pensar, Salva ha dado a este trabajo una autonomía pocas veces vista respecto a sus predecesoras, haciendo de este largometraje una experiencia mucho más disfrutable si no se han visto ninguna de las anteriores entregas de la saga. Debido a esto, gran parte de la narrativa es usada para explicar la naturaleza de la cacería humana que la bestia realiza, sus razones, debilidades y –en última instancia– buscar la manera de detenerlo.

Es en ese punto de la historia donde “Jeepers Creepers 3: El Regreso Del Demonio” se aleja definitivamente del mundo que había sido creado para ella desde 2001. En esta entrega se obvia todo el camino recorrido por los anteriores filmes, proponiendo las mismas preguntas que ya habían sido contestadas por las predecesoras, repitiendo todos los procesos hasta llegar a la misma respuesta que ya había sido anunciada por “Jeepers Creepers II”. La única diferencia radical –y posiblemente una de las grandes decepciones de aquellos fanáticos de The Creeper– es que esta vez todos aquellos detalles que hacían de este monstruo un ser único son pasados por alto o poco trabajados. La camioneta, sus habilidades e incluso la canción que da el título a la serie, todo parece sobrepuesto y sin vida. Una búsqueda por reposicionar al título dentro del mercado del terror sin innovar en nada, y olvidando completamente sus raíces y propuestas originales.

En conclusión, la nueva entrega de la saga tenía tanto potencial para situarse por encima de las películas de terror producidas este año, que, en un intento por mantenerse fiel a su propuesta e innovar, termina por entregar un resultado que dista mucho de lo que pudo ser de haberse sabido aprovechar, convirtiendo a “Jeepers Creepers 3: El Regreso Del Demonio” en una película reventada en escenas auto explicativas, donde se puede sentir la necesidad de explicitar al espectador qué está ocurriendo. Sobresaturada en efectos, lugares, e incluso temáticas clichés, se vuelve más entretenido apostar por cuál de los finales predecibles usará el filme, en vez de invitar al espectador a quedarse en la sala de cine para averiguarlo.

Título Original: Jeepers Creepers 3

Director: Victor Salva

Duración: 100 minutos

Año: 2017

Reparto: Meg Foster, Gabrielle Haugh, Stan Shaw, Brandon Smith, Chester Rushing, Ryan Moore, Jordan Salloum, Michael Sirow, Joyce Giraud, Michael Papajohn, Cade Burk, Frankie Smith