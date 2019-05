Filmografía completa de Wong Kar-Wai recibirá restauración en 4K

Con una carrera de más de 30 años, el director Wong Kar-Wai ha realizado importantes películas como “Days Of Being Wild” (1990), “In The Mood For Love” (2000), “2046” (2004), entre otras, las cuales serán restauradas en 4K para su lanzamiento en 2020. La noticia fue confirmada por el propio cineasta en el Hawaii International Film Festival.

El anuncio se hace justo en la previa de las dos décadas de “In The Mood For Love”, las cuales se cumplirán el próximo año, por lo que la cinta será relanzada en este nuevo formato junto al resto de las obras del cineasta.