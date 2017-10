Feliz Día De Tu Muerte

Título original: Happy Death Day Dirigida por: Christopher Landon Duración: 96 minutos Año: 2017 Protagonizada por: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu, Donna Duplantier, GiGi Erneta, Tenea Intriago, Rob Mello, Cariella Smith, Billy Slaughter, Julia Holt, Blaine Kern III, Ron M Patterson

Uno de los recursos argumentales utilizados en la fantasía y ciencia ficción tiene que ver con la eventualidad de estar atrapado en un mismo período de tiempo en un loop eterno. En 1993, la cinta “Groundhog Day” utilizó este artificio como idea central, y sin ser la pionera, es una de las ideas más citadas, sirviendo como referente para diferentes películas y series de televisión en géneros que van desde de la ciencia ficción (“Edge Of Tomorrow” de 2014 o “Source Code” de 2011), hasta el drama (“Before I Fall” de 2017). Dicha herramienta podría agotarse si no se reinventa, por lo tanto, el director Christopher B. Landon (“Paranormal Activity: The Marked Ones”, 2014) la utiliza en una cinta de terror donde ser asesinado una y otra vez podría dar un giro nuevo y original.

Tree Gelbman (Jessica Rothe) es una joven universitaria que, luego de una alocada fiesta, se despierta una y otra vez en el día de su cumpleaños, que coincide con el día de su misteriosa y repentina muerte. Consciente de estar atrapada en esta situación aparentemente sin escapatoria, deberá tratar de descubrir a su asesino y romper con el círculo vicioso que no la deja seguir con vida.

Los géneros cinematográficos podrían servir para clasificar y encasillar a ciertas cintas, para así poder entenderlas dentro de ciertos parámetros, y estos también permiten ser moldeados y de esa forma forjar resultados frescos e interesantes que puedan aportar con características propias y consecuentemente sostenerse por sí mismos. Lo que se puede adjudicar “Feliz Día De Tu Muerte” como refrescante, radica en el camino que transita entre diferentes géneros para contar su historia. Su primer acto podría ser ubicado en un slasher con los elementos propios de aquel subgénero, pero paulatinamente va evolucionando hacia una cinta de misterio y crimen, conforme la protagonista va descubriendo la razón de su particular situación, sin embargo, lo sorprendente es el juego que genera con la comedia, liberando la tensión y dando un giro inesperado en su construcción narrativa. Esta evolución progresiva genera que no se tome a sí misma en serio, facilitando la experiencia de una cinta más liviana de lo que pretende ser.

La idea de repetir el mismo día y estar atrapado en el tiempo da pie a que el personaje en cuestión sea capaz de hacer las cosas diferente y redimirse en el proceso. En ese sentido, Tree funciona adecuadamente como una protagonista capaz de aquella transformación. En ella se ve encarnando el estereotipo más superficial de pertenecer a una sororidad en la comunidad universitaria estadounidense. Caracterizada como una joven soberbia y egocéntrica, provocará que cada una de sus relaciones interpersonales sean identificadas como posibles asesinos cuando deba descubrir aquel enigma, además de ganarse la posible apatía de la audiencia. Pero su evolución demuestra cómo la empatía puede ser bien utilizada y revertir esta percepción cuando, poco a poco, el espectador espera que sus estrategias tengan un buen resultado y ella pueda lograr salir de aquella realidad.

La cinta va descubriendo sus objetivos y los caminos que pretende recorrer de manera gradual y el guion está tejido de tal forma, que empieza a mostrar la autoconsciencia que existe de sí misma, por lo tanto, sabe lo que quiere lograr, pero es en ese recorrido cuando cae en clichés y en la construcción de estereotipos por parte de sus personajes secundarios, que poco aportan al entramado central, y ya cuando pretende dar giros que puedan sorprender, termina entrampándose, por lo que tiende a ser predecible, dejando cabos sueltos que debilitan su construcción narrativa.

Es probable que cada generación tenga a su disponibilidad cintas de terror que caractericen el contexto en el que fueron estrenadas, y esta cinta claramente le habla a un público objetivo relativamente joven, pues trata de generar vínculos a través de guiños a la cultura popular y la inclusión de música pop contemporánea, en un montaje que sirve más que nada como momento de distensión en una cinta donde el horror es dejado a un lado para darle mayor énfasis al cruce de estilos.

“Feliz Día De Tu Muerte” es el resultado de experimentar con un recurso narrativo situándolo en una aparente cinta de terror, pero que tiene mucho más de comedia paródica. Lo anterior podría generar cierta disposición a la reinvención, pero la autoconsciencia le juega en contra, transformándola en un película predecible y carente de originalidad en su ejecución. Sin embargo, la manera en que se construye demuestra que sus objetivos radican en la ligereza de su tono y no aspira más que a la diversión del momento.

Por Ángelo Illanes

