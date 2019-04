Una nueva muerte golpea a Hollywood durante esta tarde, ya que falleció el actor Seymour Cassel, conocido principalmente por su participación en las películas de John Cassavetes. Cassel, tenía 84 años, y su deceso se produjo debido a las complicaciones que presentaba por un avanzado alzheimer.

Cassel primero trabajó con Cassavetes en la película “Shadows” (1959), recibiendo también una nominación al Oscar por la película “Faces” (1968), del mismo director. Entre otras de las cintas en que Cassel colaboró junto a Cassavetes se encuentran “Minnie and Moskowitz” (1971), “Too Late Blues” (1961), “The Killing of a Chinese Bookie” (1976), “Opening Night” (1977), y “Love Streams” (1984).

También trabajó recurrentemente con el director Wes Anderson, estando presente en cintas como “Rushmore” (1998), “The Royal Tenenbaums” (2001) y “The Life Aquatic With Steve Zissou” (2004). Como dato curioso, Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, y amigo del hijo de Cassel, acredita al actor por haberle dado el sobrenombre por el cual se le conoce actualmente, ya que cuando era un niño “siempre se estaba moviendo de un lado hacia otro y nunca se quedaba quieto”.