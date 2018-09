Falleció el actor Burt Reynolds a los 82 años

Es lamentable tener que informar estas noticias, ya que hoy se comunicó el fallecimiento de Burt Reynolds, emblemático actor conocido por interpretar el personaje de Jack Horner en “Boogie Nights” (Paul Thomas Anderson, 1997). El actor, de 82 años, falleció la mañana de este jueves en el Jupiter Medical Center en Florida, aunque aún se desconoce la causa de su deceso.

Con una amplia filmografía a cuestas, Reynolds destacó por películas de taquilla tales como “Starting Over” (1979), “The Best Little Whorehouse in Texas” (1982) con Dolly Parton, “Best Friends” (1982) con Goldie Hawn, “The Man Who Loved Women” (1983) con Julie Andrews, entre otras. También, destacó por los papeles que no llegaría a realizar, como el de Han Solo en “Star Wars” (George Lucas, 1977), o el de John McClane en “Die Hard”.

Otro dato importante, es que el actor formaría parte de “Once Upon A Time In Hollywood”, la próxima película de Quentin Tarantino, la que se encuentra en estado de rodaje. Hasta el momento se desconoce si Reynolds alcanzó a filmar sus escenas. Q.E.P.D.