Falleció Albert Finney a los 82 años

Ayer se cumplieron exactamente 50 años desde que The Beatles realizó su icónico concierto en la azotea de Apple Studios, momento que quedó plasmado para la posteridad como una de las últimas apariciones del conjunto. Ahora, se acaba de anunciar un nuevo documental que relatará el proceso de los últimos días de la banda mientras grababan el álbum “Let It Be” (1969), el cual estará a cargo de Peter Jackson, reconocido director de cintas como la saga de “El Señor De Los Anillos” (2001-2003), entre otras.

La cinta utilizará material descartado de la banda, el cual alcanza las 55 horas de metraje de los Fab Four en el estudio, permitiendo una experiencia intima para adentrarse en los procesos ligados a la creación de su último disco. De momento se desconoce el título o la fecha de estreno del documental, solo que las imágenes comenzarán su proceso de restauración y edición para contar con la mejor calidad posible para su estreno.