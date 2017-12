Estrenos cinematográficos del 7 de diciembre

“Guerra de Papás 2”

Título Original: Daddy’s Home 2

Director: Sean Anders

Duración: 100 minutos

Año: 2017

Reparto: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini, Mel Gibson, John Lithgow, Scarlett Estevez, Owen Vaccaro, John Cena, Susan Garibotto

“A 47 Metros”

Título Original: 47 Meters Down

Director: Johannes Roberts

Duración: 89 minutos

Año: 2017

Reparto: Mandy Moore, Claire Holt, Chris Johnson, Yani Gellman, Santiago Segura, Matthew Modine, Mayra Juarez, Axel Mansilla

“El Informante”

Título Original: Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House

Director: Peter Landesman

Duración: 103 minutos

Año: 2017

Reparto: Liam Neeson, Diane Lane, Maika Monroe, Michael C. Hall, John Dean, Wendi McLendon-Covey, Josh Lucas, Ike Barinholtz, Marton Csokas, Tony Goldwyn, Kate Walsh, Bruce Greenwood, Eddie Marsan, Tom Sizemore

“La Batalla De Los Sexos”

Título Original: Battle Of The Sexes

Director: Jonathan Dayton y Valerie Faris

Duración: 121 minutos

Año: 2017

Reparto: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Elisabeth Shue, Bill Pullman, Austin Stowell, Sarah Silverman, Alan Cumming, Eric Christian Olsen, Jessica McNamee, Mickey Sumner, James Mackay, Agnes Olech

“La Última Vedette”

Título Original: La Última Vedette

Director: Wincy (Edwin Oyarce)

Duración: 70 minutos

Año: 2017

Reparto: Documental