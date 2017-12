Estrenos cinematográficos del 28 de diciembre

Cartelera de cine

“Jeepers Creepers 3: El Regreso del Demonio”

Título Original: Jeepers Creepers 3

Director: Victor Salva

Duración: 100 minutos

Año: 2017

Reparto: Meg Foster, Gabrielle Haugh, Stan Shaw, Brandon Smith, Chester Rushing, Ryan Moore, Jordan Salloum, Michael Sirow, Joyce Giraud, Michael Papajohn, Cade Burk, Frankie Smith

“El Gran Showman”

Título Original: The Greatest Showman

Director: Michael Gracey

Duración: 115 minutos

Año: 2017

Reparto: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Yahya Abdul-Mateen II, Isaac Eshete, Katrina E. Perkins, John Druzba

“Jumanji: En La Selva”

Título Original: Jumanji: Welcome To The Jungle

Director: Jake Kasdan

Duración: 119 minutos

Año: 2017

Reparto: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Madison Iseman, Nick Jonas, Rhys Darby, Alex Wolff, Marc Evan Jackson, Morgan Turner, Ser’Darius William Blain, Bobby Cannavale