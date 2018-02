Estrenos cinematográficos del 22 de febrero

Otro gran triunfo para “Una Mujer Fantástica” y, sobre todo, para Daniela Vega. Y es que después de la nominación que recibió el largometraje chileno en la categoría Mejor Película Extranjera para la próxima edición de los Premios Oscar (domingo 4 de marzo), la actriz nacional fue ratificada como una de las presentadoras en la ceremonia de entrega de los galardones.

A través de sus redes, la Academia reveló quiénes serán parte de las personalidades a cargo de esta tarea, entre las que figuran Viola Davis, Emma Stone, Mahershala Ali, Laura Dern, Chadwick Boseman, Margot Robbie, la directora Greta Gerwig, y más.

Aún no se sabe qué categoría presentará la también cantante nacida en Santiago, sin embargo, la situación es absolutamente histórica al ser la primera artista chilena a quien se encomienda esta labor. Además, esto podría ser un espaldarazo para que la cinta dirigida por Sebastian Lelio finalmente sea la vencedora en su clasificación.

Meet our first 12 #Oscars presenters! And tune in on Sunday, March 4, to watch the show live.https://t.co/HSdqhSEXN4 pic.twitter.com/BE9jyuzBoM

— The Academy (@TheAcademy) 16 de febrero de 2018