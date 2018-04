Estrenos cinematográficos del 19 de abril

Pocas figuras son tan universalmente veneradas como la de John Coltrane. Por ello, no es extraño que una pléyade de personalidades quiera hablar de él e indicar cuán influyente fue su trabajo en el jazz y en la música en general. Aunque varias veces se ha intentado llevar a Coltrane a la pantalla grande, ningún intento ha sido tan ambicioso como “Chasing Trane: The John Coltrane Documentary”, no sólo por algo narrativo, sino por la elección de personajes a entrevistar y el tono holístico que tiene el documental. John Scheinfeld (responsable de “The US vs. John Lennon”) dirigió y escribió esta película que se presenta como un relato coral, incluso con la voz de Coltrane mismo, además de parte de sus colaboradores, familia, amigos, admiradores, investigadores y otras personalidades.

Quizás es el exceso de voces lo que hace que a ratos se pierda al propio Coltrane, y tal vez es por ello que se invita a “perseguir a Coltrane”, aunque pocas veces hay respiros para ir entendiendo el genio del compositor e intérprete. Existe muchísima información, datos, anécdotas e imágenes que se disponen con una estética cuidada, y transiciones que disponen la narración en capítulos que no se presentan como tales, pero la estética y el buen tino en la elección de espacios para las entrevistas no evita que la edición a veces sufra y luzca apresurada o abrumadora, aunque en un relato así de cargado de emociones y de historia es esperable.

Lo que sí es extraño es que se mezclen fans de alto perfil, como Bill Clinton, con gente que trabajó o vivió con John Coltrane. Por otra parte, algo que sí es interesante de ver es cómo prácticamente es imposible hacer la separación entre el artista y su obra, y en especial de los momentos creativos y la generación de canciones y sonidos. El caso de Coltrane ilustra de forma efectiva toda una escena con personajes talentosos, pero atormentados; con recursos a disposición, pero también con penurias y estrechos márgenes de acción.

Se supone que hay veces donde la historia de un personaje está escondida, pero en el caso de “Chasing Trane” lo que se hace es tratar de aglutinar los mensajes y las ideas, de múltiples espacios, en un lugar donde la introducción al personaje sea efectiva, aunque es extraño cuando un documental musical tiene tan pocos espacios para escuchar música en sí, sin palabras encima de ella. No obstante, los 100 minutos de metraje sí son compactos y se ve que no hay elementos de sobra, más allá de una falta de espacio para respirar.

Un detalle en el que quienes ven este trabajo deben fijarse, es en aquellos momentos en los que la voz de Coltrane llega a través de lecturas hechas por el actor Denzel Washington, que por la falta de presentación –sea explícita o mediante algún tipo de montaje– hace que se confunda entre el resto de los hablantes. Aún así, el completo reporte de cada aspecto de la vida de John Coltrane, y también la admiración que destila cada palabra dispuesta e incluso la propuesta visual, hacen que este esfuerzo también tenga mucho de homenaje para una de las figuras más relevantes del jazz. Y he ahí su fortaleza: es capaz de dar a conocer al personaje, al artista y a la persona, incluso sin referencias previas.

Título Original: Chasing Trane: The John Coltrane Documentary

Director: John Scheinfeld

Duración: 99 minutos

Año: 2017

Reparto: Denzel Washington, Common, Bill Clinton, Carlos Santana, Cornel West, Wynton Marsalis, Reggie Workman, Ravi Coltrane, Ashley Kahn, Sonny Rollins

