Estrenos cinematográficos del 12 de abril

Clasificar el trabajo del director italiano Michelangelo Antonioni es una tarea difícil, puesto que su obra se mueve por terrenos indefinibles gracias a un cuidado trabajo estético, donde muchas veces las líneas narrativas tradicionales son sacrificadas, otorgando mayor espacio a ambigüedades y enigmas narrativos, los que terminan en grandes interrogantes y significados vagos. En su filmografía, su trabajo más reconocido se encuentra en la trilogía de la incomunicación, compuesta por “L’Avventura” (1960), “La Notte” (1961) y “L’Eclisse” (1962). Pero será “Blow-Up” en 1966 su mayor éxito comercial, marcando gran presencia en la crítica y el mercado angloparlante al ser su primer trabajo en inglés y ganando el reconocimiento al ganar la Palma de Oro en el festival de Cannes, además de dos nominaciones a los premios Oscar.

“Blow-Up” es altamente recordada por la mirada casi documental de la década de los sesenta en Londres, donde la revolución cultural llena de optimismo opacaba los años de la post guerra. La época llamada “Swinging London” representaba el espíritu juvenil libre y hedonista, caracterizada por una exploración de la creatividad y un cambio en la moda, las artes y acompañada por la música de The Beatles, The Who, The Rolling Stones y The Kinks, entre otros. En este contexto artístico, Antonioni logra capturar este espíritu, reflejando en su trabajo las sensaciones y la abundancia creativa a través de un detallado trabajo estético, por lo tanto, “Blow-Up” se sostiene como una de las cintas más representativas de la época.

Inspirada en el cuento “Las Babas Del Diablo” del escritor argentino Julio Cortázar, quién se basa de una historia del fotógrafo chileno Sergio Larraín, la cinta se centra en un joven y prestigioso fotógrafo de moda, el que pasa sus días fotografiando a modelos y experimentando el estilo de vida de un desordenado artista. Este se mueve a través de impulsos y sus motivaciones se fundamentan en su lente. Después de revelar las fotografías que ha tomado en el exterior donde capturó a una pareja, se da cuenta que las imágenes esconden un misterio perturbador.

El ejercicio fotográfico es el foco del relato; a través del lente del protagonista se logra entender su propia visión de la vida y su relación con el medio que lo rodea, alcanzando instantes de intimidad, pasión y, a la vez, cómo la expresión de su propia forma de comunicación. La forma en que la cinta reconoce estos momentos provoca que el detallado trabajo de esta disciplina se transmita con fascinación. Particularmente, una vez que el protagonista se encuentra revelando las fotografías de la pareja y se da cuenta que algo misterioso ocultan esas imágenes; una vez que comienza el proceso de ampliación, también se abre la puerta a un cautivador proceso de descubrimiento, una técnica manual, lenta y de especial cuidado, pero plasmada de tal forma, que le agrega un valor especial a una técnica que en estos días ya es parte del romanticismo por la fotografía análoga.

Cuando el fotógrafo va descubriendo los detalles detrás de las imágenes, comienza una búsqueda por la verdad y la comprensión frente a lo que ha sucedido. Desde ese punto, el relato toma un rumbo donde el desconcierto y la confusión del protagonista inundan la pantalla, al cuestionar la verosimilitud de lo que se observa o si esto está sujeto a la realidad personal e influenciado por las experiencias. Sin hacer declaraciones explícitas, Antonioni plantea cómo la subjetividad y el punto de vista se entrometen cuando lo tangible se ve cuestionado y, en medio del misterio, el cómo y por qué quedan en segundo plano, pues los hechos dejan de tener importancia, enfocándose en la imparcialidad de las percepciones. Una vez que se establece esta idea, la cinta cierra con un final enigmático, donde los conceptos de realidad e imaginación se juntan para abrir interrogantes que difícilmente serán contestadas.

“Blow-Up” ha servido como referente indiscutido e influencia en el trabajo de Brian De Palma en “Blow Out” (1981) y Francis Ford Coppola en “The Conversation” (1974), y a más de cincuenta años desde su estreno, es una cinta que aún merece análisis, pues la experiencia sensorial que otorga su trabajo estético y su ambigua pero fascinante propuesta narrativa, provoca que esta sea recordada como cuadros adornados con el reflejo de una época en un cambio cultural relevante en la historia británica del siglo XX.

Título Original: Blowup

Director: Michelangelo Antonioni

Duración: 111 minutos

Año: 1966

Reparto: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Peter Bowles, Jane Birkin, Gillian Hills, Verushka, John Castle, Julian Chagrin, Claude Chagrin

