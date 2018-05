La grandiosa e indiscutible hazaña lograda por todo el equipo detrás de la producción “Una Mujer Fantástica” (2017), que sigue cosechando galardones en diferentes certámenes internacionales, ha permitido direccionar el foco hacia el talento nacional que por años, salvo contadas excepciones, ha pasado bastante desapercibido tanto dentro como fuera del país. Variadas pueden ser las razones que explican el apabullante éxito de la película, mas una cosa es clara tanto en esta como en las más populares de Sebastián Lelio: el protagonismo femenino fuerte, punzante y decidor frente a estructuras sociales rígidas que aturden y desorientan el fulgor de sus deseos.

En busca de una definición que desafíe sus miedos, y desde un prisma que ofrece miradas hacia diferentes inquietudes y anhelos, el arco de sus principales es una aventura llena de intimidad, auto descubrimiento y pasión. Y “Desobediencia” es una vital nueva muestra de ello.

Tras enterarse de la muerte de su padre, Ronit (Rachel Weisz) regresa a la comunidad Judía Ortodoxa de Londres donde su progenitor era rabino. Sin ser muy bienvenida por la colectividad, se reencontrará con Dovid (Alessandro Nivola), quien busca convertirse en el nuevo maestro, y su esposa Esti (Rachel McAdams), por la cual fue exiliada al descubrirse una relación amorosa entre ambas.

Basada en la novela del mismo nombre escrita por Naomi Alderman, el debut del cineasta nacional en una producción de habla inglesa es un lacerante retrato de amor prohibido y autodescubrimiento revelador, eco de la libertad arrebatada frente a la fe reglamentaria. Desde una lógica muy intimista y un ojo voyerista, se construye con mesura y calma un camino en el que se van desenvolviendo enterradas pasiones entre dos mujeres demasiado distintas, cuya peligrosa adicción es un conflicto de negación entre la naturaleza de sus deseos y lo sensato de sus realidades personales.

Esta es la potencia con que el relato infunde un estado asfixiante –además por la presteza de la edición de sonido, que vuelve mucho más auténtica la angustia de sus protagonistas–, desde el cual los caminos que se van tomando son en perspectiva donde las decisiones son un juego entre esencia y miedo; ambición y pasión; poder y voluntad. La franqueza con la que se muestra el proceso de exploración e independencia personal, tanto por parte del personaje de Ronit –una fotógrafa sin filtro radicada en Nueva York– y Esti –aparentemente sumisa en un rol que es su zona de confort– inunda la pantalla de sentimientos vívidos, sólidos y de una intensidad impúdica, conquistada cabalmente por ambas actrices.

El liderazgo axiomático y glorioso de ambas actrices lo completa la vigorosidad de Nivola, quien encarna la voz de una conciencia obediente y de marcadas convicciones. Así, se completa una trinidad sublime y lacerante que choca, pero que también otorga. Es la prosa, escrita por Lelio y Rebecca Lenkiewicz, la que cimenta un relato delicado, duro y conmovedor a la vez.

Un pasado romántico sin resolver y las inhibiciones entre dos lesbianas que nunca volvieron a tener la oportunidad de llenar un vacío latente probando su complexión, son el punto de partida hacia un filme que no pretende burlarse de las tradiciones más ortodoxas ni juzgar distintas formas de vivir la vida; al contrario, es una prueba al libre albedrío, a transgredir una realidad que no genera el mismo sentido para todas las personas: una rebelión frente a las barreras de la desconfianza, el statu quo y las críticas impúdicas de una sociedad cegada por su formación. Un examen intenso y apasionante que no teme en llevar la experiencia de la sexualidad hacia extremos chocantes en pantalla, pero cuyos cimientos no se ordenan en base a un erotismo vacío, sino que conviven con el proceso de un entendimiento mutuo y sincero entre dos almas.

Con una música que nuevamente recurre al uso de instrumentos de viento para describir a sus personajes de manera invisible –bastante parecido a lo que ya había hecho Matthew Herbert en “Una Mujer Fantástica”–, “Desobediencia” se erige como una película esencial, que ofrece una profunda búsqueda para conciliar un pasado doloroso en múltiples aspectos, a la vez que otorga un drama severo con toques dulces y amargos, una introspección hacia los más reales y elementales sentimientos entre amantes, retrato de pasión y libertad fulgurante.

Título Original: Disobedience

Director: Sebastián Lelio

Duración: 114 minutos

Año: 2017

Reparto: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, David Olawale Ayinde, Mark Stobbart, Cara Horgan, Sophia Brown, Lasco Atkins, Bernardo Santos, Dominic Applewhite, Omri Rose, Liza Sadovy