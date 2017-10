Condorito, La Película

jueves, 12 de octubre de 2017 | 12:33 am | No hay comentarios

Título original: Condorito, La Película Dirigida por: Alex Orrelle y Eduardo Schuldt Duración: 83 minutos Año: 2017 Protagonizada por: Animación

A seis años de la muerte de René Ríos Boettiger, no es de extrañar el gran revuelo mediático que ha ocasionado el largometraje del pájaro habitante de Pelotillehue, si se considera lo fuertemente instalado que está en el imaginario nacional como una viva imagen de la astucia e identidad chilena, en especial para aquellos que crecieron al alero de sus comics. Sin embargo, cabe preguntarse qué tan actual puede parecer el personaje a generaciones que están cada día más expuestas a una industria de animación –tanto nacional como extranjera– que ha sabido demostrar que es mucho más que el personaje de Pepo y sus aventuras que se remontan desde 1949 hasta nuestros días. Es en medio de esfuerzos conjuntos, tanto de la publicidad como de la prensa, comercio e incluso el uso de sus personajes para eventos juveniles e infantiles de corte deportivo, que se intenta mantener vivas las aventuras de ese Condorito que alguna vez se ganó el corazón de toda una generación y que hoy se presenta en las salas de cines para volver a intentar el mismo objetivo con los hijos y nietos de aquellos seguidores de antaño.

“Condorito, La Película” gira en torno a los intentos del pájaro por mantener a flote la relación con su novia Yayita, quien es cortejada por el aprovechador y desconsiderado Pepe Cortisona. Aquellos intentos llevarán a Condorito por una aventura espacial que le hará enfrentar sus miedos y debilidades para ser aceptado por la familia de su novia.

La dirección de arte y el impecable trabajo de animación relucen desde los primeros momentos del filme, demostrando un concienzudo detalle por alcanzar los más altos estándares artísticos. Las texturas, colores y detalles ricamente esparcidos a lo largo de la película dejan prontamente en claro que, como producción artística, no tiene nada que envidiar a los estudios de animación argentinos e incluso norteamericanos. Sin embargo, es desde el punto de vista musical en que la película comienza a dar la nota baja y a fallar en el cumplimiento de las expectativas que tan rimbombantemente ha subido a fuerza de bombardeo publicitario.

La banda sonora original, primer trabajo en cine de Francisco Revert, aunque sin resaltar, logra ambientar de manera adecuada las distintas necesidades que la historia va imponiendo, salvo una excepción: el humor. Al tratarse de una película familiar de animación, cabe esperar un humor que se plantea desde el guion casi exclusivamente con una banda sonora que apoye las situaciones, no obstante, esta película presenta chistes que son rematados al son de canciones de Emmanuel usadas de una manera salvaje, sin tacto, sin sentido del ritmo y con un resultado deplorable, que sólo es comparable con las campañas de marcas de golosinas basadas en memes, publicitadas a través de redes sociales.

El desastroso problema de remate de chistes y secuencias humorísticas no se detiene allí, sino que se convierte prontamente en una condición que tiñe todo el guion. Planteamientos sosos, con poco contenido y remates que siempre parecen a destiempo, no logran sintonizarse con el humor que otras producciones infantiles ya han logrado en nuestras salas de cine, quedando en simples intentos malogrados y peormente aprovechados. De igual manera, desde un punto de vista de la historia, el trabajo de Piroyansky y Ravid –este último responsable de algunos capítulos de la exitosa serie infantil “Zack And Quack” (2014)– no logra demostrar su valía. Una historia que peca de ser demasiado genérica y cuyo único atractivo real son los guiños que hace a otras producciones del cine infantil y adulto, como “Armageddon” (1998), “Jimmy Neutron: Boy Genius” (2001) o “Men In Black” (1997). Es, entonces, que cabe preguntarse por las razones de que esta película haya llegado a ser estrenada. La respuesta, como siempre, no es única; no viene desde lo cliché de su guion ni de lo pobre de su humor, sino más bien de su personaje principal.

Condorito, por el lugar privilegiado dentro de la niñez de muchos de los adultos detrás de la campaña tanto de difusión como de producción que acompaña esta película, se hace acreedor de una serie de licencias que no serían toleradas en un personaje menos conocido. Es por su relevancia nacional como figura casi icónica de la “chilenidad” que es posible mantener en pie una producción que –si se deja de lado su calidad artística en cuanto a animación– no alcanza a valer los minutos que gasta en ser vista, y no por la competencia en la que actualmente se enmarca la industria del humor y la animación en el cine, sino por la profunda mediocridad de su propuesta que, como es de esperarse, terminará inevitablemente seduciendo a los espectadores por lo que significa Condorito en sí mismo y no por ser un producto audiovisual de una calidad mínima como para tocar las salas de cine.

Por Ricardo Tapia

Relacionado