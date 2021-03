Todo comentario sobre “Zack Snyder’s Justice League” debería partir reconociendo que se trata de una película imposible de abarcar en su totalidad. Todo lo que rodea este improbable proyecto, desde la lucha por lograr que se concretara hasta su colosal duración final de cuatro horas, habla de una obra tan desproporcionada y excesiva, que no tiene punto de comparación con otras cintas del género.

“Zack Snyder’s Justice League” es una película tan desprovista de balances y de matices, que es entendible que muchos espectadores queden con sentimientos encontrados una vez que comienzan a correr los créditos finales. Por un lado, sus pretensiones son tan altas, que inevitablemente terminan por chocar contra los límites del formato y contra las capacidades del mismo director y, por el otro, todas sus escenas se sienten vitales y necesarias para la trama, por lo que es difícil encontrar elementos que puedan dejarse fuera del metraje sin afectar negativamente el conjunto. De todas maneras, pese a lo difícil que resulta poner sus cuatro horas en la balanza para realizar una evaluación que le haga justicia, sí existe una certeza respecto a “Zack Snyder’s Justice League”: es indudablemente superior a la versión lanzada en cines.

A diferencia de la película que vimos en 2017, esta versión comienza donde terminó “Batman v Superman: Dawn Of Justice” de 2016: el hombre de acero ha muerto y su grito de agonía alerta a criaturas de otros planetas y universos que la Tierra se encuentra desprotegida. Mientras el reino de Apokolips prepara la conquista de nuestro mundo, Batman intentará reunir un equipo de superhumanos para hacer frente a las fuerzas enemigas.

Es cierto que no era muy difícil superar a la amputada versión de 2017, pero sería injusto no reconocer la evidente evolución de Zack Snyder, quien demuestra haber aprendido de los errores argumentales que cometió en sus anteriores acercamientos al Universo DC. Donde Snyder vuelve a tropezar, sin embargo, es en la capacidad de síntesis, que sigue siendo su mayor problema como director. La superioridad de su versión de la Liga de la Justicia viene del hecho de que los villanos de la cinta al fin se corresponden con la escala épica que Snyder buscaba desde “Man Of Steel” (2013). Mientras que su intento de convertir “Batman v Superman: Dawn Of Justice” en una alegoría religiosa y filosófica fracasaba rotundamente debido a que Lex Luthor era un enemigo demasiado terrenal, la amenaza que representan Steppenwolf y Darkseid para el multiverso permite a Snyder dar rienda suelta de una vez por todas a su esteta interno. Sin embargo, precisamente porque Snyder está obsesionado en convertir cada escena en una pintura renacentista y cada diálogo en un pasaje bíblico, sus personajes carecen de naturalidad y las interacciones entre ellos se sienten acartonadas y mecánicas.

Tratándose de una cinta que debería descansar sobre la química de su equipo protagonista, esta artificiosidad lastra toda la primera mitad del metraje y no desaparece hasta bien entrada la segunda parte, cuando la acción hace que las conversaciones pasen a segundo plano. Además, Snyder no es reconocido por su sutileza. Si bien, su obsesión por la épica puede rendir frutos en las escenas de acción y en el arco general de la película, esto no se traspasa de igual manera a los diálogos, tan repletos de superficiales y descaradas alegorías religiosas, que a ratos resulta vergonzoso escuchar hablar a los personajes. En este sentido, Flash cumple un rol importantísimo para bajar un par de cambios a la excesiva grandilocuencia de la cinta. En un universo de dioses, ejércitos extraterrestres y guerreros mitológicos, el joven científico interpretado satisfactoriamente por Ezra Miller entrega dosis de humor que nos recuerdan que existe una dimensión humana en la guerra entre universos rivales.

Otro gran problema de la película es el exceso de cámara lenta en las escenas de acción, lo que también afecta la naturalidad que deberían tener ciertos momentos. La lucha inicial entre las amazonas y las fuerzas de Steppenwolf es el momento más bajo de la cinta, con movimientos tan pausados por parte de las guerreras, que la coreografía se hace notoria y casi puede apreciarse la pantalla verde detrás de los personajes.

A fin de cuentas, resulta difícil entregar un juicio definitivo sobre “Zack Snyder’s Justice League”. Es una película excesiva y ambiciosa, cuyos diálogos tienen la profundidad de un vaso de agua, pero la titánica escala de su trama y de sus escenas de acción se encuentran ampliamente justificadas por villanos amenazantes y un conflicto bien construido. La narrativa de las Mother Box está mucho mejor explicada que en la versión anterior y las conexiones entre atlantes, amazonas y humanos revelan un rico universo detrás de la historia principal.

Probablemente serán los fanáticos de los cómics quienes más disfrutarán con “Zack Snyder’s Justice League”. Después de todo, una cinta de cuatro horas de duración lanzada directamente al streaming está destinada a convertirse en una obra de nicho. ¿Vale la pena verla? Sí, aunque sólo sea por ese segundo acto que recompensa enormemente los defectos de la primera mitad, y por respeto a la visión original de un director que, a pesar de sus errores y excesos, logró imprimir su sello personal en una industria que se caracteriza por su temor al cine de autor.

Título Original: Zack Snyder’s Justice League

Director: Zack Snyder

Duración: 242 minutos

Año: 2021

Reparto: Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amy Adams, Joe Morton, Jared Leto, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Willem Dafoe, Billy Crudup