Las películas románticas, particularmente las comedias románticas, a menudo son consideradas como una categoría inferior al cine de drama o suspenso. Esto, en parte, porque es muy fácil enumerar comedias románticas que han tenido un gran éxito comercial sin tener mayor mérito artístico. Películas como “The Ugly Truth” (2009), “27 Dresses” (2008), e incluso filmes que se han vuelto de culto, como “The Notebook” (2004), a menudo reciben miradas desaprobatorias de algunos aficionados al cine.

No es difícil entender por qué muchas películas románticas tienden a ser más bien predecibles y en base a fórmulas, no por nada el chico-conoce-chica se ha transformado en un cliché. Sin embargo, durante las últimas décadas han existido cintas que intentan desafiar las nociones de las clásicas películas románticas. Filmes como “Blue Valentine” (2010) y “(500) Days Of Summer” (2009) buscan desmentir el mito del amor eterno con gran éxito. Y esto es algo necesario, ya que el desafío a las normas es lo que hace que el cine avance y nos siga sorprendiendo. “Yesterday” de Danny Boyle, con una temática interesante y una premisa novedosa, podría intentar desafiar estas mismas convenciones, pero dada la oportunidad decide seguirlas y transformarse en una película más del montón.

Jack (Himesh Patel) es un joven músico en un pequeño pueblo de Inglaterra, que está teniendo serios problemas intentando catapultar su carrera junto a su mejor amiga y manager Ellie (Lily James). En la noche que decide dejar sus sueños musicales atrás, una tormenta solar apaga todas las luces de la Tierra y Jack es atropellado por un bus. Despierta en el hospital y, para su sorpresa, nadie más que él parece recordar a la banda The Beatles, entre otros elementos de la cultura popular mundial. Siendo la única persona que conoce a una de las bandas más importantes del siglo XX, decide utilizar sus canciones para catapultar su carrera musical, volviéndose un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Este éxito, sin embargo, podría llevarlo a dejar atrás las cosas que realmente importan en la vida.

Es innegable que el concepto de “Yesterday” es sumamente interesante, por lo que resulta algo decepcionante que no sea explorado en mayor profundidad y se quede a medio camino. Un ejemplo claro de esto es que en este universo la banda Oasis no existe, pero Coldplay sí, cuando ambas agrupaciones tienen claras influencias de The Beatles. Ahora bien, esto no tiene tanto peso si se considera que la premisa no es mucho más que una excusa para contar una historia romántica, lo que se transforma realmente en el punto problemático de la película.

Jack tiene el clásico viaje del joven que no alcanza a ver lo que tiene adelante, a Ellie, para darse cuenta de lo que realmente siente por ella sólo cuando es demasiado tarde. Y si bien esta podría ser una gran reflexión sobre la naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres, la película termina cayendo en los mismos clichés que siempre se le critican a las comedias románticas. El filme se queda corto en los dos pilares principales que lo sostienen por no atreverse a explorar y desarrollar en mayor profundidad ninguno de las dos premisas, dejando la sensación de que se pudo haber hecho mucho más para contar esta historia.

Visualmente funciona bastante bien. Danny Boyle nunca ha tenido problemas otorgándole una identidad especial a todas las películas que dirige, y esta no es la excepción. Hay sólidos montajes musicales y recursos visuales interesantes para mostrar el paso del tiempo, además de un curioso uso de planos holandeses para reflejar la constante extrañeza que el personaje siente en este mundo.

Las actuaciones también funcionan, la mayoría de los personajes resultan entrañables y particularmente llama la atención la interpretación que Kate McKinnon hace de Debra, la pragmática manager norteamericana que, a pesar de ser la antagonista, sigue siendo encantadora en su propio modo. Por otra parte, la banda sonora está principalmente compuesta por covers de The Beatles y, aunque no hay nada particularmente original, funciona bastante bien dentro del contexto de la película, además de apelar a la nostalgia y el cariño que la banda suscita en el público. Estos elementos, si bien salvan a la película de la absoluta mediocridad, siguen estando al servicio de una historia sumamente pobre. Esto se siente particularmente al final, con un montaje celebratorio de la vida familiar pacífica y tranquila, que se siente completamente no merecido.

Es quizá perdonable que la película no se interese en explorar en profundidad las implicancias culturales que tendría la no existencia de The Beatles en la historia musical en favor de desarrollar una historia romántica, después de todo “es una comedia romántica, qué se espera”. Sin embargo, si dejamos de exigirle al cine que nos sorprenda, la industria comienza a estancarse. “Yesterday”, con una premisa novedosa e interesante, pudo haber sido sorprendente, pero terminó cayendo en las mismas fórmulas que se critican constantemente en el género, lo que no deja de ser decepcionante.

Título Original: Yesterday

Director: Danny Boyle

Duración: 116 minutos

Año: 2019

Reparto: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Ellise Chappell, Camille Chen, Alexander Arnold, Joel Fry, Sophia Di Martino, James Corden, Robert Carlyle