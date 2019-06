Luego de once entregas, X-Men aún tiene combustible por quemar y, aunque le ha costado posicionarse como saga cinematográfica, ha demostrado poseer características profundas que la hacen mantenerse en pie, particularmente luego del ciclo iniciado con “X-Men: First Class” (2011), por lo que la adaptación de “The Dark Phoenix Saga” pareciera ser la indicada para cerrar esta etapa. Este arco narrativo ya había sido explorado en “X-Men: The Last Stand” (2006), pero los eventos ocurridos en “X-Men: Days Of Future Past” (2014) dio espacio para que fuera trabajado en mayor profundidad. Dirigida por Simon Kinberg, “X-Men: Dark Phoenix” pretende dar un cierre a la saga de los mutantes.

En una misión de rescate en el espacio, los X-Men ven como Jean Grey (Sophie Turner) casi muere al ser alcanzada por una fuerza cósmica desconocida. Al volver a la Tierra, Jean deberá controlar las consecuencias que le ha traído el accidente, pero parece ser más fuerte de lo que aparentaba, por lo que el equipo debe unirse para ayudarla y, al mismo tiempo, luchar contra una raza extraterrestre que quiere controlar el poder de Jean.

En un género donde la cantidad de personajes expande la manera para poder abarcar todos los conflictos que implica contar la historia de un extenso grupo de héroes, “X-Men: Dark Phoenix” deja a un lado el relato extenso y decide concentrarse en una historia mucho más acotada, aprovechando esta oportunidad para profundizar los rincones de un sólo personaje y, de esta forma, permitir que el camino que toma esta cinta sea mucho más claro y concreto. Sin embargo, esta decisión podría traer problemas en la exploración del resto de los personajes, si se considera que esta producción se ha planteado como el final de la serie cinematográfica principal. De esta forma, toda esta responsabilidad cae en los hombros del desarrollo que se le otorga a Jean Grey al momento de unir todos los hilos que se han ido tejiendo en estos últimos años.

Siendo recién introducida en “X-Men: Apocalypse” (en un reinicio que partió en 2011), Jean Grey siempre ha jugado un papel preponderante en la franquicia, particularmente por su cercana relación al profesor Xavier (James McAvoy), quien, al también ser un telépata, posee una mayor comprensión del potencial y el peligro de su alumna. Esta relación sirve como el principal impulso para desatar en ella la lucha interna frente al sentido de pertenencia y origen por el que mucho de los X-Men se han enfrentado. Jean inicia un viaje donde la búsqueda de sí misma resulta ser un objetivo que no tenía planeado, pero aparece para confirmar su posición en el mundo y frente a los mutantes que la rodean. Este recorrido, provocado luego del accidente solar donde casi muere, la pondrá en el centro de una batalla que lleva años desarrollándose y que tiene a Magneto (Michael Fassbender) y Xavier como protagonistas, donde las diferentes visiones respecto a la vida que deben llevar los mutantes siguen en disputa.

El viaje de descubrimiento que realiza su protagonista no tan sólo la tiene a ella en el centro de la batalla, sino también al resto de los personajes que la rodean. La relación con el Profesor X se ve cuestionada, arriesgando la integridad del resto del equipo, quienes se dividen entre las labores de educar a los mutantes más jóvenes y el trabajo de héroes, en un mundo donde los mutantes son aceptados por casi todos, pero el conflicto entre profesor y alumna llevará a la protagonista a buscar protección bajo las alas de Magneto, quien se mantiene como uno de los personajes más complejos de la saga y ayudará a encausar el enfrentamiento mayor.

Si bien, “X-Men: Dark Phoenix” cumple apropiadamente cuando plantea objetivos claros al querer enfocarse en la historia de un sólo personaje, esta también tambalea cuando el relato esboza el deseo de una narración un poco más ambiciosa y la inclusión de una raza extraterrestre comandada por el personaje interpretado por Jessica Chastain. Aunque ella sirve como la tentación negativa de Jean Grey, la aparición confusa e inexplicable de esta raza no logra acoplarse correctamente con el resto del relato, dejando el espacio para confirmar una vez más la gran problemática que genera que los villanos en las películas de superhéroes –y particularmente en la franquicia X-Men–, donde las implicancias políticas y los conflictos entre los personajes principales parece ser mucho más interesante de ser retratado.

La construcción narrativa acotada y concisa, le permite a “X-Men: Dark Phoenix” explorar en profundidad un arco argumental que podría parecer monumental, sin embargo, logra ser trabajado de manera apropiada, resultando en una historia que tiene la relación de los mutantes como eje principal. Y aunque deja espacio para que las líneas narrativas del resto de los personajes sigan siendo exploradas, esta se plantea como un final que le acomoda a la saga principal.

Título Original: Dark Phoenix

Director: Simon Kinberg

Duración: 113 minutos

Año: 2019

Reparto: Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee