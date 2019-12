Resulta imposible separar la obra del autor de manera absoluta cuando toda ella está empapada de su personalidad, y el caso de esta entrega no es distinta. Woody Allen lleva nuevamente a la pantalla grande una comedia romántica con los personajes y las temáticas que lo hicieron triunfar desde sus inicios, satisfaciendo las expectativas de ver aquello a lo que se está acostumbrado en su cine, sin mayor exploración o reinvención más allá de la entrada de nuevas generaciones de prometedores actores. La consecuencia de ello es que mantiene ciertos parámetros y estereotipos que pueden resonar de manera negativa especialmente en estos tiempos, pero que no pierden del todo su atractivo. “Un Día Lluvioso en Nueva York” revive la idea de estar contemporáneamente en presencia de un clásico.

Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y Ashleigh Enright (Elle Fanning) son una pareja de jóvenes universitarios privilegiados que se proponen pasear un fin de semana por Manhattan, aprovechando la oportunidad que a ella le surge para entrevistar allí al destacado cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber). Sin embargo, ocurre una seguidilla de situaciones inesperadas que aplazan el encuentro de la pareja, dividiéndolos en lo que será un día de aventuras y encuentros por caminos propios.

La película comienza con la voz del mismo protagonista, quien nos introduce sobre el tipo de relación que mantiene con Ashleigh en el contexto universitario para luego adentrarse a los paisajes de Manhattan y al mundo del cine, donde Ashleigh se verá arrastrada de una historia a otra, en momentos con los que sólo podría soñar y que dejan a Gatsby fuera del mapa. Fanning representa aquí a una mujercita que, con su dulzura no corrompida e ingenuidad, logra ser el blanco de atención de diversos hombres que buscan en ella una musa, un escape o sólo sexo. Emocionada con todo lo que está viviendo, siendo torpe debido a los nervios que las situaciones le producen, recorre la ciudad buscando ayudar a su gran ídolo, que está atravesando una crisis artística, mientras en el camino se va topando con paparazis, los chismes faranduleros de Ted Davidoff (Jude Law) y con el atractivo actor Francisco Vega (Diego Luna).

Chalamet, por su parte –que se presta como cuerpo y voz de un joven Allen–, personifica a un estudiante de aire soberbio, talentoso para los juegos de azar y que repudia las costumbres de la clase alta donde se crio, pero que mantiene de todas formas. Gatsby, turbado por la idea de que su novia se codee con importantes figuras del cine dejándolo plantado a él, se resigna a continuar vagando por los que fueron sus barrios, evitando toparse con alguien de su familia que lo fuerce a asistir a la celebración con su madre, de la que ya se había justificado. En su recorrido encuentra la mejor compañía en Chan (Selena Gómez), con quien intercambia recuerdos e impresiones de un pasado común.

La puesta en escena que se despliega logra crear un escenario encantador para un romance y toda clase de encuentros. La música instrumental, locaciones, dirección de arte e iluminación construyen una imagen clásica, elegante y acogedora, que no es arrebatada por la agitación de la cámara en ciertas escenas ni por la lluvia, por lo que, independiente de la afinidad que tengamos con la historia o personajes, la atmósfera que se crea resulta agradable.

Tanto la comedia como el romance cumplen su función: mantienen la risa o, al menos, ala atención durante la proyección, siendo Ashleigh quien lleva principalmente la batuta de la comedia, mientras Gatbsy la del drama y romance. De esa forma, se nos indica ya desde el afiche la importancia del nuevo romance que se forma con la llegada de Chan, sin embargo, esta relación no se construye de tal manera que logre una trama ni conversaciones lo suficientemente interesantes, limitando los mecanismos de atracción mutua a vanos clichés que empiezan con la tensión de un beso. En general la narración, la comedia y la construcción de personajes de esta película está cargada de estos clichés o estereotipos recurrentes en la filmografía del director. Por ejemplo, el sexismo no resulta nada nuevo y confirma que no se tuvo intención de ser modificado, y si bien el género se permite ser políticamente incorrecto, no pasa desapercibida ni deja de ser ofensiva la representación de sus personajes femeninos a través del tiempo, especialmente desde el contexto que envuelve su exhibición. Desgraciadamente, muchos de estos estereotipos siguen siendo aún parte de nuestra realidad, por lo que Woody Allen no deja de ser interesante al ser capaz de burlarse del comportamiento humano y las construcciones culturales que nos rigen.

Así, a sus 84 años recién cumplidos, Woody Allen continúa cada año imprimiendo sus intereses y sus conflictos de una manera divertida, desde fórmulas propias más que comprobadas, que parecen no tener un límite de explotación. Esto puede dejar cierta sensación de ya no existir un gran esfuerzo de nuevas reflexiones o exploración hacia nuevas formas de discurso, pero, al menos en esta película, aciertan con el plan de pasar un buen rato con diálogos cargados de referencias y chistes que a ratos apuntan a un interés psicoanalítico, aunque también abordados de una manera ligera y superficial.

Título Original: A Rainy Day In New York

Director: Woody Allen

Duración: 92 minutos

Año: 2019

Reparto: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Annaleigh Ashford, Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott