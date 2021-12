La gente conservadora ama definir la innovación, y le pone términos de éxito y de eficiencia como si fuera una hoja de cálculo, pero ahí no está la innovación, en ese afán corporativo de pensar en la creatividad en palabras dignas de un pitch. Y es lindo darse cuenta de que eso no funciona en el mundo real, o al menos no en el mundo que vale la pena vivir y sentir. De innovación constante, un amor por crear y el impacto que puede tener enfrentarse de cara al éxito y fracaso según otros, es lo que teje la historia de los hermanos Russell y Ron Mael, comprendida, adorada y entregada de forma experta por Edgar Wright (“Shaun Of The Dead”, “Last Night In Soho”) en “The Sparks Brothers”.

Tras unos primeros minutos frenéticos, que dejan en claro la mística, influencia y posibilidades que se explorarán en la película, casi como la intro en un álbum extenso, la historia de Sparks se cuenta de manera cronológica, paso a paso, con el ritmo de una playlist, a veces usando los beats para marcar la fluidez en la edición, muy al estilo de Wright. Pero, más allá de aquello, la profundidad en las exploraciones de los momentos creativos y en las dificultades que vienen desde el acto de creer en esos instantes, hacen que la película genere un interés genuino en las personas detrás de los aparentes personajes de los Mael; innovadores aparentemente sin restricciones, pero cuya humanidad viene desde cada giro seudo obligado que debieron dar.

En medio, aparecen personas que formaron parte de Sparks alguna vez, en alguna de tantas pieles que, como la serpiente al avanzar, van cambiando para permitir la supervivencia. La falta de resquemores de gente que perdió su trabajo por teléfono en muchos casos, denota la comprensión del espíritu líquido del dúo, que es demostrado una y otra vez con cada tropiezo y reinvención sonora, territorial o temática. El documental es muy efectivo en hacer un trabajo metódico de exposición de información y ponerle un filtro de afectos, dolores y una pizca de idolatría, que permea a cada entrevistado, los que van desde Beck hasta Amy Sherman-Palladino, pasando por Flea, Mike Myers, Weird Al Jankovic, Jack Antonoff, Alex Kapranos, Stephen Morris y Gillian Gilbert de New Order, entre decenas de personajes.

Pero es el propio Edgar Wright el que explica su motivación en cámara, diciendo que “hay algo que vale la pena que sea dicho, y es que el éxito lento mantiene a la gente hablando de ello por más tiempo, y lo que ha hecho Sparks permite que este sea un proceso continuo, ya sea empujando los límites o riéndose de ellos”. Y junto con ello, el documental –de extensas, pero muy justificadas 2 horas 20 minutos de extensión– muestra el valor de la disciplina de las rutinas, y de seguir creando y trabajando que tiene a Sparks, siendo íconos tras cinco décadas de historia.

Detalles como las hermosas animaciones de Joseph Wallace, las recreaciones de anécdotas con dibujos, o el soberbio trabajo de cinematografía en las entrevistas, complementan una obra audiovisual que no busca ser una biografía estricta, sino que una mera introducción a una banda cuyas complejidades superan el abanico de su pertenencia sonora. En “The Sparks Brothers” Wright consigue lo que pocos querrían lograr: entender a los Mael, desde el humor, su ética, su intimidad y también su misterio, en un visionado que probablemente hará de cada persona en la audiencia, un nuevo fan del dúo, listo para armar una playlist o para escuchar “The Number One Song In Heaven” o “When Do I Get To Sing ‘My Way’”.

Título Original: The Sparks Brothers

Director: Edgar Wright

Duración: 140 minutos

Año: 2021

Reparto: Documental