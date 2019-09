Ted Bundy: Durmiendo Con El Asesino

Estudio Laika lleva varios años realizando bellísimas películas de animación stop motion, generalmente galardonadas por la crítica, pero que no tienden a vender muchos tickets. Su entrega anterior, “Kubo And The Two Strings” (2016), fue nominada a un Oscar como Mejor Película Animada, sin embargo, no logró ser el éxito de taquilla que se podría haber esperado. “Sr. Link”, su nueva entrega, pareciera intentar revertir esto con una historia menos arriesgada, y si bien logra ser una entretenida película de aventuras, se termina sintiendo algo desabrida.

Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) es un acaudalado heredero que gasta su fortuna intentando transformarse en un gran aventurero, cazando criaturas fantásticas e intentando probar su existencia con el objetivo de ser aceptado en la Sociedad de Grandes Hombres, liderada por el conservador y petulante Lord Piggot-Dunceby (Stephen Fry). Cuando recibe una carta de un aficionado que promete tener evidencia de la existencia del Sasquatch, Frost viaja al oeste de Estados Unidos para conocerlo. Sin embargo, al llegar se da cuenta de que el autor de la carta era el mismísimo Sasquatch, a quien termina por llamar Sr. Link (Zach Galifianakis) y su plan es pedirle ayuda para llegar al Himalaya a conocer a quienes podrían ser los últimos ejemplares de su especie: los Yeti. Así, ambos se embarcan en una aventura para llegar al Himalaya, sin saber que Lord Piggot-Dunceby envió un asesino para detenerlos.

“Sr. Link” es una película de aventuras bastante formulaica, cuyos personajes tienen un viaje tanto físico como interno y, a pesar de ser algo predecible, la trama está lo suficientemente bien desarrollada como para que no sea realmente un problema. Sir Lionel Frost, protagonista de la película, comienza su viaje como un hombre egoísta y egocéntrico, pero a medida que la historia avanza y su relación con el Sr. Link comienza a estrecharse, se vuelve más bondadoso. Este, si bien es un viaje bastante común, está bien construido y el aprendizaje final de Frost no se siente gratuito ni poco merecido. Funciona.

Esto es un rasgo que se repite a lo largo de la película. La mayoría de los beats narrativos y los personajes son bastante poco originales, y no es una película que tome muchos riesgos o busque revolucionar el cine de animación o el de aventura, sin embargo, se siente el cuidado y preocupación de parte de los realizadores de hacer la mejor película posible. Fuera de algunos momentos en que la trama se estanca levemente y un par de momentos de un humor algo burdo, la cinta fluye bien y nunca se vuelve tediosa. Mención aparte merece el sorprendentemente tenso clímax ambientado en el Himalaya.

Visualmente es una delicia. Laika nuevamente nos introduce en un mundo lleno de movimiento, texturas y colores animados en stop motion, algo en lo que históricamente el estudio de animación ha sido sumamente exitoso, y “Sr. Link” no decepciona en ese apartado. Los personajes están llenos de personalidad en cada movimiento y los escenarios son variados y bellísimos. Además, hay un sólido uso de la cámara, con encuadres interesantes y sugerentes, algo que no se ve muy seguido en el cine infantil.

Por otro lado, el tratamiento sonoro también funciona bien, sobre todo en el cine de animación, donde es importante que el mundo se construya desde un plano sonoro además de visual, y “Sr. Link” tampoco decepciona en este frente. Además, las voces de Hugh Jackman, Zach Galifianakis y Zoe Saldana funcionan impecablemente para entregarle a sus personajes toda la personalidad que sus modelos evocan.

Desde un punto de vista técnico, la película es impecable, ayudando a distraer de lo poco extraordinario de la trama, pero aun así no alcanza a quitar la sensación de que la película podría ser más que una simple y desechable cinta de aventura. Si bien es una experiencia entretenida, esta entrega no llega al nivel de trascendencia que Laika logró anteriormente con, por ejemplo, “Coraline” (2009) o la mencionada “Kubo And The Two Strings”, lo cual es una lástima. Finalmente, “Sr. Link” es una película correcta, nada más y nada menos.

Título Original: Missing Link

Director: Chris Butler

Duración: 94 minutos

Año: 2019

Reparto: Stop Motion