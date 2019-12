Luego de 42 años de existencia como franquicia, “Star Wars” es un coloso cinematográfico en términos de audiencia, y cada nuevo estreno pone el foco en el tratamiento de su historia y las reacciones de sus seguidores. Por consecuencia, el cierre de un ciclo es difícil de manejar cuando las expectativas están puestas en tratar con cuidado personajes que marcaron a varias generaciones.

La nueva etapa y secuela directa de la trilogía original iniciada con “Star Wars: The Force Awakens” (2015) sentó las bases para, de alguna forma, continuar con un universo que pretende sorprender a una nueva audiencia, pero, sobre todo, apela a la nostalgia de su público más fiel, por lo que cada paso que la saga decide dar está condicionado por la industria y la mirada atenta de los fans.

Si bien, “Star Wars: The Force Awakens” intentó establecer una nueva etapa, esta no dejó de ser un espejo de su material original y, aunque funcionó adecuadamente como un reinició, no estuvo exenta de críticas que apuntaban a la manipulación de la nostalgia. Así, los riesgos que tomó “Star Wars: The Last Jedi” (2017) fueron cuestionados cuando se dieron ciertos giros, decisiones que deberían culminar y cerrar en la última cinta, “Star Wars: El Ascenso de Skywalker”.

En la nueva cinta dirigida por J. J. Abrams, Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) y Poe (Oscar Isaac) deberán enfrentarse nuevamente a un gran enemigo que amenaza con destruir todo lo que los Rebeldes han construido. Sólo trabajando en equipo podrán salir de la amenazante sombra que los persigue.

Por una parte, existe la responsabilidad de cerrar una historia que en sus cimientos más profundos se encuentra la lucha eterna entre el poder y quienes se rebelan ante él. Aquella idea es el corazón de una cinta que avanza tratando de abarcar diferentes caminos, mientras, al mismo tiempo, pretende cerrar planteamientos abiertos en sus antecesoras. Si bien, se puede sentir la intención de cumplir con esta premisa, el camino recorrido para lograrlo está lleno de frenos que no permiten que el relato fluya de manera natural, por lo que varios momentos parecen forzados para aterrizar de la manera más apropiada posible. Pese a estos obstáculos, la cinta alcanza grandes niveles heroicos en términos de sus enfrentamientos, con batallas dignas de ser admiradas.

Por otra parte, está la obligación de darle un término al trayecto de los nuevos personajes, particularmente a Rey y Kylo Ren, cuyo desarrollo ha progresado en similar intensidad, llevándose el peso de manejar la mitología alrededor de los Skywalker. El halo de misterio que rodea el pasado de Rey ha sido una constante que permanece como el pretexto para darle a su protagonista la fuerza necesaria para continuar con su propia búsqueda. Un viaje que la ha llevado en más de una ocasión a cuestionar la idea de dejar su pasado atrás o arriesgarse en revelaciones que la empujarán a tomar las decisiones más difíciles, pues la eterna lucha por evitar caer en el Lado Oscuro de la Fuerza está más presente que nunca, y es en esos momentos donde realmente se descubre su verdadera naturaleza.

Aquel viaje no podría llevarse a cabo sin la influencia de Kylo Ren, quien mantiene una lucha interna, cuya motivación fue levemente revelada en la cinta anterior, con permanentes cuestionamientos que son puestos a prueba una vez más, sin embargo, su presencia sigue estando bajo la sombra de una fuerza oscura mayor. A pesar de esto, ambos personajes son los que intentan direccionar las nuevas ideas planteadas para esta nueva y última etapa.

Es innegable que la nostalgia ha inundado esta trilogía, rindiendo tributo a momentos, lugares, objetos y, por supuesto, personajes. Los llamados fan service siguen presentes y sin ningún ánimo de apartarse. Si bien, estos momentos tratan de inmiscuirse y unirse orgánicamente, no logra ser sutil la forma en que están incluidos, presionando la añoranza por un material original distante, pero más presente que nunca. Y es precisamente en esas ocasiones donde la cinta resbala, arriesgando caer en errores que claramente pueden ser evitados.

Si bien, “Star Wars: El Ascenso de Skywalker” es el cierre de un ciclo iniciado en 1977, resulta importante establecer la diferencia entre aquel círculo completo y la conclusión de esta última trilogía, ya que, considerando lo segundo, esta producción logra aterrizar las ideas planteadas en sus antecesoras y llevar a sus personajes al lugar que se merecen.

Sin arriesgar nuevos planteamientos, prefiere transitar con mayor seguridad por un camino que no sorprende, pero sí alcanza el nivel necesario para impresionar de manera efectiva. Sin embargo, como término de la gran saga es posible que no cumpla con las expectativas necesarias para posicionarla adecuadamente frente a su material de inspiración.

Título Original: Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

Director: J.J. Abrams

Duración: 141 minutos

Año: 2019

Reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Ian McDiarmid, Carrie Fisher, Keri Russell, Billie Lourd, Lupita Nyong’o