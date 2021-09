Sin Tiempo Para Morir

Esta franquicia, que empezó hace cinco años con un atrayente concepto, pero pésimamente ejecutado, tiene una segunda oportunidad con “El Escuadrón Suicida”, una especie de reinicio en manos del director James Gunn, responsable de la saga “Guardians Of The Galaxy”. Esta versión aprovecha la mitología establecida en “Suicide Squad” (2016), aprende de sus errores y no pierde mucho tiempo en establecer los orígenes de cada villano, sino que rápidamente los lanza a la acción con una espectacular apertura.

Un grupo de convictos con habilidades extraordinarias son reclutados y enviados por la oficial de Inteligencia Amanda Waller (Viola Davis) a la isla de Corto Maltés, una nación latinoamericana que, tras un golpe militar, cayó en manos de un grupo antiestadounidense. Su misión es destruir un laboratorio de la época nazi, junto al proyecto “Starfish”, que se encuentra dentro de la isla. Si cumplen con el cometido, su sentencia será reducida, pero si desobedecen las instrucciones, un dispositivo que instalaron en su cerebro los matará instantáneamente.

Violentas secuencias de acción abundan dentro de “El Escuadrón Suicida” y es definitivamente su punto fuerte, aprovechando que la narración está de lado de los villanos para regocijarse en sangrientos desmembramientos y vistosas muertes, sin embargo, el filme no tiene el mismo éxito con el resto de los elementos. El trasfondo emocional que intenta construir con algunos de los personajes no consigue un verdadero impacto; el humor rara vez funciona y las bromas que tratan de vender fallan frecuentemente, y el tono irreverente que prometían los adelantos hace unas efímeras apariciones.

Quien encarna perfectamente la promesa y el potencial no cumplido de la película es Margot Robbie con Harley Quinn. Toda la energía lúdica que podría haberse repartido al resto de los personajes se concentra en ella, quien nuevamente demuestra ser lo mejor que tiene la franquicia. Con una efervescente presencia, se roba la atención cada vez que está en pantalla; la energía juguetona y lúdica de Robbie mejora las grandes secuencias de acción con su despliegue físico, humor y actuación. Lamentablemente, la mayoría del elenco no puede igualar los niveles de entretenimiento que nos entrega este personaje, a excepción de Nanaue (voz de Sylvester Stallone), que es la mejor adición de esta nueva versión.

Gunn entrega dinamismo a las escenas de acción y logra crear exuberantes secuencias, que se regocijan en la cantidad de sangre e inmuebles arrasados que se muestran en pantalla. Aunque, lamentablemente, no todas las escenas son igual de emocionantes, ya que la mitad pierde el momentum ganado en el inicio, y el reparto sufre con la ausencia de Harley en gran parte del metraje. A medida que la película avanza, la escala de destrucción y las fuerzas opositoras van en aumento, pero las ambiciones de la trama entorpecen el relato y las expectativas no logran culminar satisfactoriamente. El tercer acto no puede evitar la indulgencia y llega un punto en que sobre extiende su bienvenida con un tibio final que no conmueve ni emociona.

Se agradece que “El Escuadrón Suicida” cumpla con crear secuencias que entretengan a su audiencia, por más que no siempre logre ese cometido y que el humor sea bastante mediocre. Existe una clara intencionalidad de mantener al espectador seducido con la rapidez y violencia que se despliega en pantalla, pero no es un esfuerzo consistente al existir varios elementos débiles que no son ejecutados con la misma eficiencia. A pesar de ser una notable mejora al esfuerzo anterior de la saga, no es un triunfo total, y nuevamente queda la sensación de que existe una mejor película que se podría hacer de esta propuesta.

Título Original: The Suicide Squad

Director: James Gunn

Duración: 132 minutos

Año: 2021

Reparto: Idris Elba, Margot Robbie, Viola Davis, David Dastmalchian, John Cena, Joel Kinnaman, Flula Borg, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Michael Rooker, Sylvester Stallone