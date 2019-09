Dentro del cine de acción existe una gran cantidad de estilos narrativos y estéticos. “John Wick” (2014), por ejemplo, no pierde el tiempo construyendo motivaciones y beats narrativos, y más bien busca una excusa para mostrar escenas de acción altamente estilizadas. “Run All Night” (2015), por otro lado, intenta profundizar en una relación padre-hijo destruida por el crimen y el arrepentimiento. “Rambo: Last Blood” intenta contar una historia íntima y profunda, pero no logra encontrar el tono adecuado y termina siendo inconsistente y, a ratos, aburrida.

John Rambo (Sylvester Stallone) vive en una pequeña granja en Arizona junto a María (Adriana Barraza) y su nieta Gabriela (Yvette Monreal). Cuando esta última decide ir a buscar a su padre biológico a México, en contra de los deseos de John y su abuela, es secuestrada por un cartel de trata de blancas. John, entonces, debe viajar a México y volver a canalizar su pasado violento para rescatarla.

“Rambo: Last Blood” se aleja un poco de las entregas anteriores completamente cargadas de violencia, y pareciera tener una búsqueda más íntima. Hay cierto énfasis en el trauma de la guerra y el horror de la violencia, pero intenta reflejar esto a través de flashbacks sumamente expositivos, en base a recuerdos de John. Por otro lado, a través de diálogos con María y Gabriela, Rambo comenta sus arrepentimientos y filosofa sobre el mal en la Tierra, sin embargo, todo se siente forzado y maqueteado, y no llega a ninguna parte. Así es como intenta construir a John como un hombre reflexivo y filosófico, pero estas escenas tienden a ser más aburridas que cualquier otra cosa y se siente incoherente con la acción que ocurre más adelante en la película.

Cuando ya en el tercer acto de la película comienza la acción y violencia pura y dura, el filme no sólo pareciera olvidar y cancelar todo el discurso anterior, sino que el grado de violencia gráfica que se expone llega a ser ridículo, e incluso gracioso. Si antes nos intentaban vender una filosofía antiviolencia y antiguerra, en la parte final pareciera que la película celebra y glamoriza la violencia y la venganza, con explosiones, mutilaciones, decapitaciones y toda clase de horrores que se generan en los integrantes del cartel.

Además –y esto ya es un problema sistemático dentro de Hollywood–, la representación de México dentro del filme resulta un tanto problemática. Casi todos los personajes mexicanos dentro son criminales sádicos y depravados, y los que no, son mujeres incapaces de luchar contra la violencia sin la ayuda de John, como María, Gabriela y Carmen (Paz Vega), una periodista que ayuda a Rambo en su búsqueda de venganza. Esto, fuera de ser políticamente inapropiado a estas alturas de la vida, se siente formulaico y poco original, haciendo que todos los personajes se sientan básicos y unidimensionales.

Por otro lado, narrativamente la película se siente dispersa e incoherente. Hay elementos narrativos a los que en un momento se les da gran importancia, para luego ser rápidamente desechados. Da la sensación de que los realizadores intentaron construir una trama compleja y llena de matices, pero finalmente decidieron dejar todo de lado para llegar lo antes posible a la violencia y el gore, que es finalmente lo que atrae a las audiencias actuales a las películas de Rambo.

Si bien, esta violencia no está retratada de una manera completamente aberrante o aburrida, no llega a los niveles estéticos y estilísticos de otros filmes de acción actuales, sintiéndose bajo una plantilla y predecible. Y, por otro lado, en su búsqueda de contar una historia más personal, la acción tampoco llega a la escala ni a los niveles de espectacularidad de otras entregas de la saga. Finalmente, por tratar de contar una historia íntima y profunda sobre arrepentimiento y redención (o eso pareciera intentar), “Rambo: Last Blood” termina siendo un filme lento, aburrido y decepcionante.

Título Original: Rambo: Last Blood

Director: Adrian Grunberg

Duración: 89 minutos

Año: 2019

Reparto: Sylvester Stallone, Paz Vega, Marco de la O, Sergio Peris-Mencheta, Óscar Jaenada, Yvette Monreal, Adriana Barraza, Rick Zingale, Louis Mandylor, Jessica Madsen, Nick Wittman