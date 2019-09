Las cintas basadas en casos reales, centradas particularmente en denuncias frente a delitos, cumplen el objetivo de poner en discusión la impunidad con la que muchas veces estos crímenes son cometidos y la manera en que las consecuencias de estos actos han afectado a sus víctimas. Los casos de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica han servido como punto de partida para contar historias desde diferentes puntos de vista; considerando a la ganadora del Oscar del año 2015, “Spotlight” y la chilena “El Club” del mismo año como algunos antecedentes donde dichos delitos sirven para establecer un relato desde diferentes ángulos. El director francés François Ozon se enfoca en su última cinta, “Por Gracia de Dios”, en la lucha de las víctimas frente a la impunidad de su abusador, basada en el caso real de Bernard Preynat, sacerdote de la diócesis de Lyon acusado en 2016 de abusar de decenas de niños.

Alexandre (Melvil Poupaud) vive en Lyon con su familia, cuando se entera que el sacerdote (Bernard Verley) que abusó de él cuando era niño sigue ejerciendo y trabajando con niños. Tras las evasivas por parte de la iglesia para apartarlo de su cargo, junto a otras víctimas inicia una batalla para poder hacer públicos los abusos y el sacerdote reciba la sanción que se merece.

“Por Gracia de Dios” toma el punto de vista de las víctimas del abuso del sacerdote para así poder contar una historia enfocada en las consecuencias y cómo quienes sufrieron logran avanzar con sus vidas cargando con un recuerdo imborrable, y que determina el curso de un relato que se arma pausadamente, pero profundizando particularmente en tres personajes.

En una primera instancia, la cinta abre con la historia de Alexandre, quien es el primer impulsor de una lucha que parece ser pequeña, pero que se va transformando en una batalla en contra de un poder casi inquebrantable. A pesar de su devoción hacia el catolicismo, Alexandre tiene gran claridad frente a la diferencia entre su fe y los delitos cometidos por Preynat, por lo que su pelea partirá desde dentro de la iglesia. Sin embargo, con gran frustración, se observa durante la cinta cómo el abuso sigue siendo protegido impunemente frente a los ojos de todo el mundo.

A partir de esos primeros encuentros con la injusticia es que vamos conociendo a más víctimas del sacerdote. Dejando a un lado a Alexandre, el relato se centra en François (Denis Ménochet), quien, ahora siendo ateo y claramente alejado de la iglesia, se suma sin dudar a la batalla para poder derrocar los privilegios que su victimario aún goza. Además, y para poder esclarecer aún más los hechos del pasado, la cinta recurre a pequeños flashbacks que complementan las declaraciones, cartas y crudos relatos que ayudan a armar un rompecabezas difícil de tolerar por lo duro que resulta conocer un relato en primera persona, considerando la veracidad de los hechos ocurridos en el pasado.

En tercer lugar, la cinta se enfoca en la historia de Emmanuel (Swann Arlaud), en quien las consecuencias físicas y psicológicas son retratadas con mayor evidencia, por lo que enterarse de la cruzada que el grupo está llevando a cabo será un punto transformador en su vida y así intentar escarbar y posiblemente reparar el daño que el sacerdote causó en su vida. Junto a ellos, vemos cómo las consecuencias no han sido cargadas sólo por ellos, sino que también por sus familias: así como cada uno ha podido sobrellevar el trauma de manera diferente, así también ocurre con las personas que los rodean. Por lo que abordar estos efectos entrega la oportunidad de reflexionar frente al silencio que existe dentro de la religión para ocultar y defender hechos perversos, y que vienen a quebrar la forma en la que muchas personas se vinculan con la fe.

Sin olvidar la realidad que está siendo retratada, Ozon no pretende crear un relato documental, sino que la sensibilidad con la que las experiencias son expuestas habla de un cuidado en particular al momento de denunciar y tratar el tema con la urgencia que merece. La personificación de los protagonistas está creada para establecer con gran respeto el dolor que sobrellevar un abuso implica. Y la cinta es consciente de ello, ya que no pretende sólo usar las experiencias de los protagonistas, sino que, a partir de sus reacciones y decisiones, observamos el valor que implica alzar la voz y cómo la denuncia es el camino para alcanzar de alguna forma la reconciliación y la calma con ellos mismos.

Título Original: Grâce à Dieu

Director: François Ozon

Duración: 137 minutos

Año: 2018

Reparto: Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko, Hélène Vincent, François Chattot, Frédéric Pierrot