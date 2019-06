Las comedias románticas como género han tenido un espacio visible en la cartelera, gracias a la liviandad con la que trabajan ciertas temáticas y la representación del amor en pantalla. Sin embargo, la tradicional estructura de chico conoce a chica ya no es suficiente para sostener historias que parecían ser universales, por lo que han tenido que modificar sus propuestas con el fin de mantenerse vigentes frente a una industria que responde al comportamiento del público. Lo cierto es que la mezcla de romance y humor debe prevalecer como hilo conductor de historias que no pretenden más que retratar el amor en la vida contemporánea.

Dirigida por Jonathan Levine, “Ni En Tus sueños” se centra en Fred Flarsky (Seth Rogen), un periodista desempleado, pero esta misma situación lo lleva a encontrarse con Charlotte Field (Charlize Theron), quien fue su ex-niñera y ahora Secretaria de Estado. En este reencuentro, Fred se une al comité de Charlotte, situación que los tendrá viajando por el mundo, pero al mismo tiempo los acercará de una forma que no esperaban.

“Ni En Tus sueños” se presenta en una primera instancia como una comedia con tintes de sátira política al poner a su protagonista, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, en medio de una campaña para poder lanzar su próxima candidatura presidencial. Y pese a lo bien que funciona este escenario entre medio de las interacciones que ella tiene con el presidente Chambers (Bob Odenkirk) o las estrategias comunicacionales a las que se enfrenta para ganar la confianza de los votantes, el relato tiende sólo a dar una pincelada a este comentario político y se enfoca principalmente en la relación de Charlotte y el nuevo integrante de su comité. Dos fuerzas opuestas que logran conectar rápidamente, por lo que la narración se enfoca en retratar la relación que existe entre ellos y las graciosas situaciones que esta dinámica provoca.

El giro que da la cinta hacia una comedia en un tono más romántico se apoya en la dinámica que se establece entre los personajes de Rogen y Theron. En ese sentido, la cinta es consciente de lo imprescindible que la pareja protagonista muestre evidencia de la química entre ambos, por lo tanto, este esencial elemento queda constatado desde la primera escena en que ambos interactúan. A pesar de que este fortuito primer encuentro está puesto en las manos de la coincidencia y podría parecer un poco forzado, desde ese momento la relación entre ambos avanza con una naturalidad, logrando convencer y conquistar al público.

Por un lado, el trabajo realizado por Charlize Theron exhibe el registro de la actriz, quien se mueve sin dificultad entre géneros y formas de desarrollar sus personajes, y no sorprende que se apropie de un personaje que vive en un alto grado de estrés y que, a partir de esa situación, se generen instancias donde la comedia pareciera ser la mejor opción para liberar la rigidez a la que se ve sometida. Por lo que es necesario que su contraparte otorgue esas oportunidades, siendo la interpretación de Seth Rogen –ya reconocido por su trabajo en el género– quien sirva como apoyo cuando la cinta quiere estabilizarse en instantes cómicos insertos en una narración ligera y fácil de llevar. Ambos logran que la química entre los personajes parezca real y espontánea, no existen momentos donde se dude del vínculo que han creado, ayudando a que el relato plantee objetivos claros y pueda llegar a ellos sin mayores obstáculos.

El tono y el ritmo que se establece desde un inicio, habla del compromiso que la cinta tiene con el género en el que se le puede clasificar y, siendo una comedia, los divertidos intercambios verbales entre los personajes fortalecen el relato, por lo que su asertivo e ingenioso sentido del humor ayuda a que no se tome tan en serio a sí misma. Tanto, que a veces se apoya de la comedia física para avanzar, pero esta nunca es el foco de su narración, sino que sus personajes y claramente la relación de sus protagonistas. Siendo una historia que podría caer en los clichés de las comedias románticas más tradicionales, sorprendentemente se desliga de aquello y trata de crear una forma particular de desarrollar el romance sin parecer repetitivo, y aun así aceptar que puede ser encasillada en un género en particular.

“Ni En Tus sueños” resulta ser una comedia liviana y sencilla, pero que logra ser lo suficientemente divertida para que el tipo de humor que utiliza funcione sin dificultad. Este objetivo se logra principalmente por la construcción de sus protagonistas, quienes se caracterizan por su naturalidad y sencillez. Sin pretender ser algo más de lo que se propone, utiliza todos los recursos que tiene disponible a su favor para entregar una experiencia divertida y fácil de digerir.

Título Original: Long Shot

Director: Jonathan Levine

Duración: 125 minutos

Año: 2019

Reparto: Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Bob Odenkirk, Andy Serkis, June Diane Raphael, Alexander Skarsgård, Ravi Patel, Lisa Kudrow, Tristan D. Lalla, James Hicks, Randall Park