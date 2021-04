¿Cuál es la diferencia entre huir y buscar? Aunque en principio pareciera que son dos cuestiones completamente distintas, la última película de la directora estadounidense de origen chino, Chloé Zhao, pareciera establecer un vínculo casi perfecto entre la búsqueda de nuevos caminos y la huida de las cicatrices atávicas que nos anclan a nuestro pasado.

Basada en el libro “Nomadland: Surviving America In The Twenty-First Century” de Jessica Bruder, “Nomadland” nos cuenta la historia de Fern (Frances McDormand), una mujer que, frente a las crisis económicas y personales, termina viajando en su camioneta por distintos parajes de Estados Unidos, convirtiéndose en una nómada moderna. En el camino encontrará a otras y otros que, como ella, han decidido vivir su vida a partir del desarraigo y el movimiento constante.

Pero ¿quiénes son estos nómades modernos? ¿Es una tradición, un mecanismo de supervivencia o un exilio forzado? En el marco de una sociedad maquillada por el éxito como carta de presentación, Zhao convierte esta película en un bisturí para introducirnos sutil pero contundentemente en la historia de los olvidados, los que, por opción u obligación, aprenden a habitar los márgenes y convierten el daño colateral de un sistema perverso en el motor de su particular forma de vida.

Con un ritmo pausado y un tono que transita entre el documental y la ficción, “Nomadland” es una obra que se ubica en las antípodas de superproducciones al estilo Nolan o Tarantino. Por el contrario, acá estamos mucho más cerca de una tradición neorrealista; un cine con los pies en la tierra desprendido de toda pirotecnia y que, en cambio, prefiere enfatizar lo microscópico, lo diminuto, logrando relevar esas historias aparentemente insignificantes y elevándolas al nivel de una épica de lo cotidiano. Aquí no hay giros argumentales inesperados ni escenas adrenalínicas, sino que la paciencia y la contemplación serán el mejor aliado de quienes quieran sumarse a la ruta. En tal sentido, no es de extrañar que algunos cataloguen a “Nomadland” como obra maestra, mientras otros puedan terminar recetándola como antídoto para el insomnio.

Lo que difícilmente estará en discusión es la calidad en la artesanía visual de Zhao, con una cámara contemplativa que va escoltando a los personajes y que se hace parte del paisaje a través de la magnífica fotografía de Joshua James Richards (ávido colaborador de la realizadora) y un soundtrack melancólico, que acompaña esas imágenes dibujando postales que estremecen por su belleza y su inmensidad. Punto aparte para la performance de McDormand, quien sostiene la historia sobre sus hombros y vuelve a confirmar su calidad actoral, eso sí, sin pasar a llevar el trabajo del resto del elenco, que en su gran mayoría no son actores ni actrices profesionales, sino que protagonistas de las mismas historias que el film nos presenta.

Sin embargo, en cuanto a la autoría de este film, quizás lo más relevante es la capacidad de control de la directora para no dejarse llevar por la tentación de sobre dramatizar la historia de sus personajes, algo muy difícil de resistir y de lo que no todo director puede jactarse. Esta delicadeza en el tacto de Zhao hace que en “Nomadland” pase todo y nada a la vez o, en otras palabras, que sea la vida misma la que se cuenta, con sus altos no tan altos y sus bajos no tan bajos.

Tal vez, en el caso de Fern, huir y buscar no sean más que dos extremos de un mismo eje, un continuo balance entre el desarraigo forzado y la necesidad de encontrar un norte. De esta manera, lo importante en el viaje que nos propone Zhao no es el punto de partida ni la meta, ya que es muy probable que ni siquiera existan como tal: lo que realmente importa es el trayecto. Finalmente, “Nomadland” nos recuerda que todos tenemos algo de nómades, que transitamos esta vida como si fuera una road movie y que el viaje más importante no es geográfico, sino que interno.

Título Original: Nomadland

Director: Chloé Zhao

Duración: 107 minutos

Año: 2020

Reparto: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells, Gay DeForest, Patricia Grier