La carrera de Guy Ritchie ha estado llena de altibajos y decisiones extrañas, por lo que es interesante verlo volver al género que lo hizo famoso en un principio: el cine de crimen y comedia. A pesar de que “Los Caballeros” no está a la altura de sus primeras cintas, “Lock, Stock And Two Smoking Barrels” (1998) y “Snatch” (2000), Ritchie aún mantiene su chispa y su identidad, haciendo que una historia relativamente poco interesante se vuelva atractiva y dinámica a través de diversos recursos de ritmo y narración. Sin embargo, es el sello del propio director lo que hace que la película se sienta un tanto añeja.

“Los Caballeros” cuenta la historia de Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un exitoso y poderoso narcotraficante de marihuana que, cuando decide vender su negocio para retirarse a una vida más tranquila, comienza a ser saboteado y chantajeado por diversos personajes y grupos, con el fin de devaluar su empresa, o derechamente quitársela.

Si bien, es una historia que superficialmente podría sonar bastante simple, la forma de contarla es lo que vuelve a la película en algo más interesante. Prácticamente todo lo que sabemos de la historia es entregado desde la perspectiva oral de un personaje, lo que le da al film una identidad rápida y dinámica, dándose el lujo de saltar temporalmente, e incluso mentir para luego corregirse a sí misma.

Esto, además, le da a el personaje de Mickey Pearson un aire legendario, ya que todo lo que sabemos de él y sus orígenes es lo que otros personajes saben y hablan de él. Esto, sin embargo, se transforma en un arma de doble filo, ya que, si bien esto lo convierte en un personaje misterioso, le resta profundidad y lo hace un poco plano. Termina siendo tan legendario, que deja de sentirse como una persona de verdad.

Afortunadamente, la película logra sostenerse gracias a un colorido y diverso elenco de personajes, que, pese a no tener suficiente tiempo de pantalla como para realmente conocerlos y entenderlos, sí alcanzan a sentirse como personajes profundos, con motivaciones y backstories. Casi siempre resultan interesantes de ver y escuchar –salvo algunas excepciones–, particularmente el de Hugh Grant que, siendo uno de los personajes que más tiempo en pantalla tiene y funciona como narrador de la historia, tiende a tocar siempre la misma tecla, elemento que resulta un poco agotador.

Narrativamente la película se mantiene entretenida y dinámica durante sus casi dos horas de duración, y Guy Ritchie vuelve a brillar con su estilo rápido y dinámico con una trama que nunca se estanca. El único problema realmente llega en el último cuarto, cuando comienza a caer en algunos giros que se sienten un poco forzados. Y nuevamente esto es algo que hemos visto antes en su filmografía.

Uno de los principales problemas de “Los Caballeros” es que a ratos se siente como si Guy Ritchie estuviera reciclando demasiados elementos de esas primeras cintas que lo hicieron exitoso, y se percibe como más de lo mismo. Es como si estuviera tratando de complacer a los fans de sus primeras películas entregándoles más de lo mismo. Evidentemente, él sabe lo que hace, se nota su oficio en la forma en que la historia está contada, puesto que es entretenida, dinámica, graciosa, tensa y satisfactoria, pero no alcanza a sentirse fresca. Si bien, los personajes son llamativos y el mecanismo narrativo es interesante, la película en su conjunto no es para nada novedosa, lo que no deja de ser un tanto decepcionante.

Título Original: The Gentlemen

Director: Guy Ritchie

Duración: 113 minutos

Año: 2019

Reparto: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant, Eddie Marsan, Brittany Ashworth, Jason Wong, Jordan Long