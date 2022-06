En 2016 se estrenó “Swiss Army Man”, una película sobre un náufrago que encuentra un cadáver que lo ayuda a sobrevivir a través de gases y erecciones. Naturalmente, no demoraron los artículos sobre la gente que se fue del cine en medio de su proyección en el Festival de Sundance, habiendo reaccionado muy mal a lo expuesto en pantalla. Sin embargo, la segunda oleada de publicaciones fue debido a que, pese a lo bizarra de la propuesta, el debut de Dan Kwan y Daniel Scheinert (pareja de directores conocida como “Daniels”) rompe el molde, abrazando su rareza y creando una historia genuinamente emocional, donde uno se pregunta cómo se logra aquello de manera tan orgánica.

Lo anterior es un punto importante de tener en cuenta antes de ver su segundo largometraje juntos, “Everything Everywhere All At Once”, la que relata la historia de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), una mujer de mediana edad inmigrante de China, quien, en medio de una auditoría de impuestos, descubre que tiene el particular poder de existir en universos paralelos, convirtiéndose así en una improbable heroína en vías de salvar el multiverso.

“Everything Everywhere All At Once” no queda al debe de lo que es presentado en “Swiss Army Man”, manteniendo las mismas rarezas e incluso llevándolas más lejos. No obstante, el despliegue de los talentos del equipo realizador no se demuestra en dichas rarezas, sino que en la versatilidad al momento de saltar entre multiversos, tanto en el guión como en su puesta en escena. En un análisis más superficial, esta es una obra llena de demasiadas referencias cinematográficas e historias, todas en diferentes tonos, lo que en muchos casos podría ser un gran obstáculo para el espectador casual.

Por otra parte, hay una razón en específico por la que Kwan y Scheinert logran crear una película sobre multiversos, que se atreve a traspasar barreras y mostrar verdaderamente variedades de multiversos con diferentes propuestas, teniendo muchas películas contenidas en una: todo se puede resumir en el rol de Evelyn, con una actuación de Michelle Yeoh que lo entrega todo, dándole el espacio para crear profundidad emocional en cada iteración de su personaje. Con el gran trabajo del reparto, y principalmente de Yeoh, “Everything Everywhere All At Once” logra tener un hilo cohesionado, debido a que esta opera en su nivel más alto cuando alcanza la profundidad emocional de sus personajes en cada universo, llegando a un montaje paralelo de una discusión multiversal entre Evelyn y su hija, donde cada golpe pega más fuerte que el anterior, en un momento para emocionarse y maravillarse ante el logro en la pantalla.

Uno de los desafíos más grandes dentro de “Everything Everywhere All At Once” es el generar una imagen única para cada universo, y cabe decir que esto se logra al más alto nivel. El trabajo realizado en el arte y fotografía genera imágenes que nos puedan ayudar a evocar diferentes emociones, a través de cambios de relación de aspecto, color, a la misma elección de planos e incluso con ciertas referencias cinematográficas, ayudando a terminar de unir un filme que se revela demasiado complejo para hablar de cosas simples.

A pesar de todo lo anteriormente mencionado, cabe destacar que quizás la problemática más grande en la obra es que la propuesta no es para cualquiera; esta es una película que llena de estímulos desde muy temprano, por lo que alguien perfectamente podría rechazar lo que está viendo, especialmente si no está la costumbre al ritmo presentado. No obstante, si el espectador se compromete y logra entrar en la historia, probablemente sea recompensado.

“Everything Everywhere All At Once” es un logro para nada menor, una película muy grande, pero muy personal a la vez; un collage fluido y orgánico que no puede evitar dejar al espectador emocionado al final de la historia. Porque, entre las escenas de acción y explosiones, hay un verdadero drama, el de una mujer con arrepentimientos mirando todas las versiones de su vida, mientras está a punto de perderlo todo, tanto su lavandería como su universo contenido en un bagel.

Título Original: Everything Everywhere All at Once

Director: Dan Kwan y Daniel Scheinert

Duración: 139 minutos

Año: 2022

Reparto: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan, James Hong, Anthony Molinari, Audrey Wasilewski, Stephanie Hsu, Peter Banifaz, Brian Le, Andy Le, Tallie Medel, Jenny Slate