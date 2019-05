Si bien no es dispositivo innovador, el tipo de propuesta de “La Culpa” es algo que no se ven tan seguido en el cine. Es una historia que ocurre prácticamente en tiempo real, sin elipsis ni saltos temporales, sin abandonar la perspectiva del personaje principal ni el lugar en el que se encuentra. Es una estructura más propia del teatro que del cine, que se juega en el tiempo presente, casi como un monólogo; es “Rope” (1948) de Hitchcock con un solo personaje, el tipo de recurso que ha confinado a Tom Hardy a un auto, a Colin Farrell a una cabina telefónica y a Ryan Reynolds a un ataúd –para hablar de ejemplos recientes–, y en este caso nos introduce a una central de policía durante un turno nocturno.

Asger Holm (Jakob Cedergren) es un oficial encargado de contestar las llamadas de emergencia y redirigirlas o gestionar los recursos para solucionar los problemas. Es a quien llaman personas que han tenido accidentes o que han sido víctimas de hurtos o ataques. Asger es muy profesional, conoce el protocolo y lo desempeña eficientemente, pero una llamada que recibe se escapa de lo cotidiano: una mujer que ha sido secuestrada por su esposo logra hacer una llamada, comunicarse con él, y le relata que está siendo trasladada en una camioneta sin conocer su destino, habiendo dejado a sus dos hijos pequeños solos en su casa.

En “La Culpa” las llamadas telefónicas no son más que voces en off de personajes que nunca conocemos. En cambio, estamos reaccionando siempre como el protagonista y limitados a su perspectiva y lo que él conoce a través de estos testimonios. Es una jugada muy claustrofóbica de parte de la película, que nos deja ver sólo el rostro del protagonista y un par de extras que trabajan con él. La historia se cuenta en su totalidad a través de los diálogos y las imágenes que estos van creando en el espectador.

Asger sigue el procedimiento habitual, pero no deja ir el caso, haciendo seguimientos que escapan de sus competencias para asegurarse de dar solución y de salvar a la mujer. Nos empezamos a preguntar a qué se debe el involucramiento especial en este caso particular, y la película quiere que hagamos esas conjeturas, ya que tiene sus propias respuestas, pero las dosifica lentamente a lo largo de su duración. Finalmente, lo que se construye de a poco es un retrato de un personaje inestable en una situación muy particular de su vida, un estudio de personaje logrado con solo presenciar una hora y media en la vida de un hombre.

Estos difíciles logros no quieren decir que la película esté exenta de las limitantes propias del dispositivo. Finalmente, es una historia que se sostiene en el diálogo y cuyo conflicto está terciado: la acción dramática más importante está sucediendo fuera de campo. Las herramientas que tiene la película para sorprender son más que nada revelaciones, nueva información que va aclarándonos el puzle o contradiciéndolo.

De todas maneras, “La Culpa” tiene claridad sobre lo que está tejiendo, los riesgos que existen en este tipo de propuestas e ideas de cómo sacarle el mayor provecho. Cuando el clímax llega, logra arraigarse en el protagonista, a pesar de que este sea un mero espectador de la historia más emocionante, en un giro del guion que logra hacer calzar todas las piezas, derribar el castillo de naipes construido y concluir la historia satisfactoriamente. Es cine dirigido con seguridad e inteligencia, que, aunque no proponga algo novedoso, nos demuestra que aún quedan técnicas y vueltas de tuerca que pueden dotar de vigor a ideas conocidas.

Título Original: Den Skyldige

Director: Gustav Möller

Duración: 85 minutos

Año: 2018

Reparto: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen, Maria Gersby, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro, Katinka Evers-Jahnsen, Jeanette Lindbæk, Simon Bennebjerg, Morten Suurballe