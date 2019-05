La entrega de la primera cinta de la ya establecida franquicia de John Wick en 2014, trajo sorpresas y una rápida fascinación por un personaje y una cinta que, apoyada en un argumento de apariencia simple, logró posicionarse velozmente como una exitosa película de acción. Este repentino éxito se puede entender gracias a la habilidad de su director, Chad Stahelski, en filmar extraordinarias escenas de acción y peleas donde su protagonista desafía peligros mortales, pero triunfa cada vez de manera más impresionante. Por lo que la figura de John Wick como héroe de acción invencible, pero a la vez su construcción como la de un antihéroe, ha logrado cautivar a la audiencia, dando pie para que su historia siga en dos entregas más. La última, “John Wick 3: Parabellum”, reanuda y continúa inmediatamente con los hechos que dejaron a su protagonista en una situación límite en la cinta de 2017.

John Wick (Kenau Reeves) debe encontrar la manera de huir de Nueva York, luego de que el gerente del Hotel Continental le otorgara ventaja antes de ser ex comulgado por haber roto una regla inquebrantable y asesinar a alguien en las dependencias del hotel, quien resultó ser miembro de la Mesa Suprema. Su cabeza tiene un alto precio y, casi sin aliados, deberá encontrar la manera de salir vivo de esta complicada situación.

Inmediatamente después de los hechos ocurridos en la cinta anterior, John se encuentra irónicamente atrapado en una situación donde debe encontrar una salida de escape y arrancar de quienes quieren verlo muerto y cobrar el precio por su cabeza, número de personas que se va incrementando rápidamente, pues la alerta ha llegado a cada rincón y, donde sea que vaya, Wick será perseguido hasta la muerte. Así, la cacería se inicia sin mayor preámbulo y la tensión aumenta de cero a cien de manera acelerada, presionando de manera positiva a que el espectador conecte de inmediato con la huida del protagonista.

El ritmo del montaje que se establece en este primer acto predispone el tono en que la cinta se mantendrá, sin entregar mayores pausas, pero cuando se las toma, la sensación de inminente peligro no decanta, por lo tanto, esta tercera entrega no decae frente a lo que se ha construido anteriormente, e incluso lo eleva para no soltar en ningún momento.

Esta apresurada exposición a los hechos provoca que la base más fuerte de esta saga se presente sin espera, por lo que los diferentes enfrentamientos entre John y sus cazadores construyen una base sólida de acción, donde no se escatima en gastos para exhibir las habilidades extraordinarias que tiene el protagonista, las que a ratos desafían la credibilidad frente a las capacidades humanas, pero que llenan de un particular atractivo cada secuencia donde debe luchar por sobrevivir. Con esto en mente, para entrar en el mundo de “Baba Yagá” se debe aceptar que sus habilidades se arrancan de lo común y su destreza es lo que hace que se vitoree su nombre cada vez que logra derrotar a cada uno de sus contrincantes.

Luego de lo agitada que resultan ser cada una de estas secuencias, el respiro viene cuando se intenta explorar en el pasado e identidad del protagonista, ya que pocos detalles concretos se saben de él y, de cierta forma, el halo de misterio que lo rodea sirve para endurecer su personalidad y enfocarse en la acción. Sin embargo, esta huida se va conectando con los contactos que John tiene en la ciudad y cómo estas personas pueden ayudarlo. A través de diálogos donde sólo la información necesaria se revela, logramos conocer un poco más de esta persona que todos conocen, odian y persiguen, pero para que el mito se mantenga, no se indaga en profundidad en los detalles de su personalidad y formación como asesino, decisión narrativa que funciona en beneficio de lo que se ha construido en las tres cintas y lo establecido desde un inicio. En ese sentido, la cinta es fiel a su espíritu y no pretende ser algo más de lo que se propone.

“John Wick” se planteó desde un inicio como una franquicia y, pese a que en esta tercera entrega se le otorga un cierre a lo establecido en la cinta anterior, la aventura de su protagonista pretende continuar, pues una historia mucho más grande se ha estado cocinando en el fondo. Relato que se mezcla con una alta dosis de acción, la que sostiene una producción directa en su propuesta y sólida en su ejecución.

Título Original: John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Director: Chad Stahelski

Duración: 130 minutos

Año: 2019

Reparto: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Common, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas, Mark Dacascos, Yayan Ruhian