Hombres de Negro: Internacional

La saga “Men In Black” ha estado durante largo tiempo en el corazón de muchos cinéfilos que crecieron durante la década del 2000, tanto por su tono y su estilo visual, como por sus memorables personajes, entre los que destacan sus protagonistas, los Agentes J y K, interpretados por Will Smith y Tommy Lee Jones. Gran parte del encanto de estas películas reside en la relación de amistad entre estos dos personajes y su ausencia se siente dolorosamente en esta cuarta entrega, la que intenta replicar el éxito de las películas anteriores, pero que termina ignorando lo que nos cautivó de ellas en un principio.

La historia sigue a la Agente M (Tessa Thompson), recluta novata cuyo sueño siempre ha sido unirse a los Hombres de Negro, y al Agente H (Chris Hemsworth), legendario agente conocido por su actitud intrépida y arrogante. Juntos se ven enfrentados a un peligroso caso: la existencia de un infiltrado dentro de los Hombres de Negro. Esto los lleva a viajar por diferentes localidades alrededor del mundo, como París y Marrakech, con el fin de resolver el misterio de quién es el traidor y cuál es su plan.

La trama de misterio intenta ser interesante, con diversos giros y situaciones que mezclan tensión y comedia en escenas espeluznantes, alivianadas con el tono camp que ha funcionado tan bien durante la saga. Sin embargo, una serie de errores de guion hace que cada pista se sienta más bien como una excusa para cambiar de escenario y no como una forma de avanzar el relato, que además termina con un giro predecible que le quita impacto su final.

Por otro lado, los personajes no se desarrollan lo suficiente para que el clímax sea satisfactorio, ya que ningún personaje crece ni aprende nada particularmente importante. M comienza siendo una novata un tanto ilusa, pero inteligente y suspicaz, y terminada la historia sigue en la misma posición. H, igualmente, se mantiene estático durante la duración completa de la película, siempre en una actitud de héroe de acción; intrépido, pero arrogante. Es un personaje similar al que Hemsworth interpreta en “Thor” (2011) de Kenneth Branagh. La diferencia es que Thor eventualmente crece y se hace merecedor del Martillo, en cambio, el agente H no evoluciona, y lo poco que aprende no lo hace merecedor del final feliz que le entregan en bandeja.

La química entre estos personajes, si bien funciona y genera momentos graciosos, termina por apuntar más a un interés romántico que a una relación de amistad y compañerismo. Esto podría haber llevado a cuestionamientos interesantes dentro del universo y las reglas de los Hombres de Negro, pero la película termina antes de explorar estos temas. Los personajes son tan blandos y superficiales, que esta relación romántica no alcanza siquiera a involucrar emocionalmente al espectador.

Desde un punto de vista técnico, la película no sobresale. Cambiar la estética urbana de Nueva York por un universo más variado, mezclando desiertos, islas mediterráneas y ciudades europeas, fue una gran apuesta, pero no alcanza a funcionar debido a un pobre trabajo de dirección y puesta en escena, lo que se nota particularmente en los momentos de acción y tiroteos, en que la edición resulta un tanto desorientadora y termina por confundir al espectador. Esto es algo que se mantiene hasta la escena final, percibiéndose como un agregado de último minuto.

Las actuaciones de igual manera decepcionan. Liam Neeson y Emma Thompson tienen un gran oficio y manejo de la actuación, y sus personajes resultan interesantes de ver, a pesar de su poco tiempo en pantalla, pero las interpretaciones de Tessa Thompson y Chris Hemsworth se sienten a medio camino, convirtiéndose en personajes que ya hemos visto antes. Esto no va por menoscabar sus habilidades actorales, el problema es la dirección del filme en general.

Todas estas falencias hacen que esta película resulte una oportunidad perdida. Un pobre intento de revivir la saga “Men In Black” apoyándose en el nombre de la franquicia y un par de guiños a las películas anteriores, pero sin tomar en cuenta todo lo que nos hizo enamorarnos de ellas en un principio. Si el objetivo es cautivar a las nuevas generaciones con este universo, probablemente resulte mejor mostrarles las películas originales.

Título Original: Men In Black: International

Director: F. Gary Gray

Duración: 115 minutos

Año: 2019

Reparto: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Tuncay Gunes, Davina Sitaram, Nasir Jama, Viktorija Faith