Es cada vez más difícil diferenciar las películas de terror que parecen llegar semanalmente a las carteleras. No es la trama lo que las distingue, ni sus pretensiones, sus maneras de asustar o lo memorable que resulten. “Historias de Miedo Para Contar en la Oscuridad” busca tener algunos elementos diferenciadores: estar centrada en un grupo de niños, ocurrir en 1968 en medio de una elección decisiva, verse compuesta por varias historias dentro de su metraje. Pero ninguna se siente particularmente original. Es más de lo mismo, de alguna manera, pero tampoco molesta que lo sea, y quizás eso es lo más inofensivo que nos pueden entregar estas anónimas y olvidables películas de las que no podemos escapar.

Es Halloween y un grupo de chicos sale a divagar por uno de estos pueblos norteamericanos donde no pasa mucho, buscando aventuras. Llegan a la abandonada mansión de los Bellows, una reconocida familia que cayó en la infamia debido a la enfermedad de su hija Sarah y, sin mucha razón de ser, le roban un libro de historias de su antigua habitación.

El libro luego se presenta como un objeto maldito, en el que día a día se escriben con sangre historias de terror que involucran a los niños que lo encontraron, en las que son las víctimas. La líder del grupo, Stella (Zoe Margaret Colletti), empieza a notar el patrón y los jóvenes se ponen en marcha contra el tiempo para llegar a Sarah, entender su secreto y librarse de la maldición que día a día va sumiendo a un miembro del grupo en una historia que acaba con su muerte.

Entonces la película se divide interesantemente en una serie de cuentos de terror con distintos protagonistas y el monstruo en particular que lo ataca. Este puede tratarse desde una araña, pasando por espantapájaros hasta llegar a humanoides deformados, en una estrategia narrativa que, aunque aleatoria, no llega a aburrir porque se reinicia frecuentemente. Que se sientan repetitivas y que ninguna dé mucho miedo en particular, es otra cosa. La película está tratada con una importancia (recalcada por la banda sonora) que le juega muy en contra, pero es cuando se pierde en lo ridículo de su premisa que parece funcionar mejor.

Uno espera que la película eleve lo que se presenta o se vuelva más inteligente, pero nunca pasa. Sin embargo, en vez de eso, se torna menos decepcionante a medida que se entiende que esto es todo lo que es. Se vuelve más comprometida consigo misma, y por eso es difícil odiarla.

Lejos de que los sustos que busca provocar funcionen, su trama tenga sentido o sus personajes importen, la película se vuelca en toda su infantil gloria, donde los personajes actúan de la forma menos racional posible, hay que hacer saltos de verosimilitud a cada momento y se avanza predeciblemente hacia un final poco satisfactorio. Sin embargo, el relato se pone más entretenido, o al menos parece estar pasándolo mejor y eso permite que el espectador se involucre un poco más.

Que “Historias de Miedo Para Contar en la Oscuridad” no es para cualquiera, está de más decirlo, pero en la medida en que se le quitan las expectativas de tener a Guillermo del Toro como productor, de estar basada en una serie de cuentos clásicos y respetados, y se evite buscar algo de mayor originalidad o trascendencia en ella, deja de ser ofensiva o de incomodar. Son una serie de aventuras ñoñas que van a entretener a aquel que sabe de antemano que este es su género; es entretenimiento inocente y nostálgico, que no va a sorprender a nadie, pero quizás no busca hacerlo.

Título Original: Scary Stories To Tell In The Dark

Director: André Øvredal

Duración: 111 minutos

Año: 2019

Reparto: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Kathleen Pollard, Gil Bellows, Javier Botet, Dean Norris, Lorraine Toussaint, Austin Abrams, Mark Steger