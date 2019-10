La figura enigmática del Guasón lo ha hecho convertirse en uno de los villanos más reconocido del universo de DC Comics y de sus adaptaciones cinematográficas. El misterio detrás de su origen y su construcción maleable, han hecho que su representación siempre este acompañada de cierta expectación. En base a esto, una historia sobre su origen podría ser discutible dependiendo del punto de vista desde donde esta sea contada. El estreno de “Guasón”, dirigida por Todd Phillips, no ha estado exenta de controversias desde su pre-producción hasta las dudas frente a la reacción del público en su estreno.

Basada en el personaje de DC Comics, “Guasón” se centra en Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), quien sueña con hacer reír en una carrera como comediante, pero que ha sido ignorado por la sociedad. Sin embargo, una cadena de eventos lo hará encontrarse con su lado más oscuro y ver la vida desde otra perspectiva.

Desde el inicio, el foco de la cinta se encuentra en la figura de Arthur, centrándose en el recorrido que este realiza hasta estallar en la versión más oscura de sí mismo. De esta forma, una construcción narrativa como estudio de personaje es lo que envuelve un relato que va adhiriendo los hechos que incitan una inevitable y ambigua transformación. Fleck es representado como un personaje despojado de oportunidades y que va quedando desamparado por el sistema, vive con un trastorno mental, el que se manifiesta en una incontrolable risa que se activa cuando está sometido a presión, síntoma que es sólo la punta del iceberg y que se muestra para esconder un complejo y sombrío mapa mental, uno que se va descubriendo a medida que Arthur interactúa con el resto de los miembros de la sociedad y cómo sus pensamientos se cuelan en incómodas interacciones y, al mismo tiempo, fantasías donde el protagonista alcanza el éxito que él piensa que se le ha sido negado.

En ese sentido, la primera parte de la película establece como objetivo la empatía que la audiencia podría sentir por un hombre que, desvalido, lucha por sobrevivir en un lugar que se torna más cruel. Sin embargo, la escalada de hechos que empujan a Arthur a tomar decisiones cuestionables no alcanza a defender a un personaje que rápidamente inicia un camino en descenso y que lo despojará de cualquier ventaja para justificar sus acciones. Y siendo ese cruce entre la lucidez y el desequilibrio de Arthur el momento crucial donde se inicia una lucha entre la empatía y el reproche, pues esta transformación no busca que se avale o acepte sin cuestionamientos, más bien es en su segundo acto donde el villano aparece y, con él, lo problemático que podría significar contar la historia desde ese lado, abandonando el balance con el bien –característica actual de las películas de superhéroes– y otorgando la oportunidad de entender el nacimiento de una fuerza antagónica.

Entendiendo la construcción maleable del Guasón como personaje, Joaquin Phoenix logra dar con una interpretación coherente con la versión que se escogió profundizar y agregar capas a un personaje ya de por sí complejo desde su gestación. El trabajo de Phoenix es la mayor fortaleza de la cinta y, consciente de ello, Todd Phillips lo utiliza a su favor, otorgándole momentos donde el delirio, sufrimiento y la demencia se apoderan del actor para representar con destreza al perturbado personaje.

Considerando el trabajo de Phillips en la comedia, la duda podría existir al representar un mundo y personaje demasiado oscuro, pero lo cierto es que logra acertar en una dirección que, aunque contenida, pretende profundizar en la opacidad y decadencia del mundo ficticio donde habita el protagonista. Sin embargo, la cinta empieza a tambalear cuando entra en ambigüedades frente al discurso que quiere establecer; sin entrar en evidentes ribetes políticos, el guion se entrampa en justificar a su protagonista y la conexión que existe con el contexto social ocurriendo en Ciudad Gótica, perdiendo el foco inicial y dejando un sabor agridulce frente a un final que parece forzado y sin dar un cierre apropiado a una historia que parecía tener un mayor potencial de ser explotada.

El estreno de “Guasón” se ha visto envuelto en una controversia frente a la violencia representada en pantalla, pero lo cierto es que aquellas secuencias se encuentran en un contexto donde no perece gratuito y la invitación está hecha justamente para discutir sobre problemáticas sociales en el contexto de una película con personajes basados en comics. La clara influencia del trabajo inicial de Martin Scorsese, particularmente alimentándose de “Taxi Driver” (1976) y “The King Of Comedy” (1982), hace de “Guasón” una propuesta sugerente y que podría a dividir la audiencia en su veredicto.

Título Original: Joker

Director: Todd Phillips

Duración: 122 minutos

Año: 2019

Reparto: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz, Brett Cullen, Dante Pereira-Olson, Douglas Hodge, Jolie Chan, Bryan Callen, Shea Whigham, Brian Tyree Henry, Mary Kate Malat