Gloria Bell

A estas alturas, y a poco tiempo de cumplir once años desde el estreno de “Iron Man” (2008), tratar de analizar el fenómeno que ha provocado el universo cohesionado de Marvel Studios no tiene mayor sentido. Sus historias y personajes ya se han instalado en la cultura popular con raíces profundas, y la gran masa de fanáticos que arrastra ha posicionado estas películas en la cúspide de la cartelera. Cada estreno se ha convertido en un evento del que no se puede estar ajeno luego de veintiún películas en su catálogo, dentro de las que ha habido aciertos y fallos, pero, sin duda, el apoyo es incondicional y es lo que ha permitido construir un mundo narrativo de un tamaño colosal.

Los eventos, y particularmente el final de “Avengers: Infinity War” (2018), sembraron dudas frente a la continuación de una historia que, con imperfecciones, pudo edificar un relato que parecía ser más grande de lo que se alcanzó a revelar. Y, en ese sentido, es necesario entender “Avengers: Endgame” como la segunda parte de una misma historia de aproximadamente trecientos treinta minutos, que indiscutiblemente cierra una etapa, pese a no ser la última cinta de la fase tres del MCU. El cliffhanger de la cinta del año pasado es sólo la punta del iceberg de este capítulo y las expectativas son altas, y los hermanos Russo son los encargados de culminar esta época de las cintas más exitosas del último tiempo.

Las historias planteadas en el MCU son eventos increíbles y espectaculares, donde países completos son movidos para salvar a la población, agujeros interdimensionales se abren en el cielo o batallas intergalácticas ponen en peligro la vida en la Tierra, pero, después de todo, quienes son protagonistas de estas sagas deben vivir con las consecuencias de sus actos y eso es algo que quedaba en deuda en las cintas anteriores. Sin embargo, la primera parte de las tres horas de “Avengers: Endgame” se centra en los efectos directos del plan de Thanos y cómo los sobrevivientes deben lidiar con ellos.

La cinta se toma el tiempo necesario para profundizar en dichos efectos y escarbar en particularidades que habían sido dejadas a un lado, pues son personajes que no necesitan introducción, aunque esta vez sí se quiere dejar en claro sus complejidades. Esto se logra gracias al viaje íntimo y pausado que explora los rincones de los personajes icónicos y que iniciaron esta saga, y siendo territorio nuevo para este tipo de producción, en un inicio le es difícil encontrar un ritmo que permita establecer este objetivo con claridad. Afortunadamente lo encuentra, y desde ahí la aventura avanza vertiginosa y construyendo hacia arriba.

Desde este inicio se nota la consciencia de redimir a personajes que han sido dejados a un lado y explotar al máximo a quienes se han llevado el gran peso de sostener esta máquina gigantesca, por lo que no se escatima en liberar un abanico de emociones alrededor de sus protagonistas; estos se responsabilizan por lo ocurrido, pretenden arreglar el caos y establecer el orden de las cosas, pero no es tarea fácil, por lo que la noción de equipo y unidad debe prevalecer tal como lo fue en un principio. Aunque no todo está rodeado de un tono lúgubre y catastrófico, ya que una de las claves para el éxito de estas cintas recae en la dinámica entre sus personajes y el humor que aliviana el peligro al que se enfrentan, por lo que diálogos y situaciones graciosas atenúan el extenso metraje.

Toda la construcción narrativa –que a ratos arriesga entramparse en sí misma, pero logra avanzar sin problema– está edificando el tercer acto más épico de todo el MCU. En ese momento las miles de piezas empiezan a ensamblar de manera correcta y todo lo planteado en la cinta anterior cobra sentido. La casi explosión de la pantalla es justificada y la sucesión de hechos dejarán a los fanáticos en un alto grado de exaltación. Es el momento cúlmine y, favorablemente, queda arriba de todo lo que se ha hecho antes, provocando que los defectos presentados en la cinta anterior sean arreglados, y termine siendo una película satisfactoria y capaz de cumplir con todas las expectativas.

Para entrar en el Universo Cinematográfico Marvel es necesario hacer ciertas concesiones y aceptar que muchas de sus producciones existen en función de un mercado, pero, sin lugar a dudas, la ya manoseada fórmula ha dado resultado y desde ahí se ha avanzado apretando a fondo el acelerador. Por lo que en esta etapa para poder continuar era momento de arriesgar, y tratar de hacer las cosas de manera diferente; “Avengers: Endgame” arriesga y sale victoriosa para culminar un ciclo que será recordado con satisfacción.

Título Original: Avengers: Endgame

Director: Anthony Russo y Joe Russo

Duración: 181 minutos

Año: 2019

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Brie Larson, Karen Gillan, Paul Rudd, Danai Gurira, Josh Brolin, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Jon Favreau, Benedict Wong, Tessa Thompson, Bradley Cooper, Katherine Langford, Evangeline Lilly, Pom Klementieff, Elizabeth Olsen, Dave Bautista, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Letitia Wright, Benedict Cumberbatch, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Zoe Saldana, Chris Pratt, Paul Bettany, Vin Diesel