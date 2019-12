Las diferentes visiones que pueden resultar tras reflexionar sobre el concepto de familia están puestas a disposición para ser analizadas y representadas en el cine. El proceso de adopción es un tema complejo por causa de un sistema que lo termina reduciendo a un enredado trámite burocrático y, aunque se trata de procurar el bienestar de los niños, se dejan a un lado las consecuencias emocionales que trae para todos los involucrados. La directora francesa Jeanne Herry explora con cuidado un camino que, lleno de obstáculos, sin duda cambia el curso de sus protagonistas.

Alice (Élodie Bouchez), una mujer que lleva casi diez años tratando de adoptar un hijo, ve cómo su deseo se concreta cuando recibe la noticia que es la posible candidata para adoptar a un bebé recién nacido. El grupo de profesionales que trabaja en el servicio de adopción se encargará de facilitar y reunir a Alice y el pequeño Theo.

“En Buenas Manos” va gestando su camino a través del sistema de adopción y las implicancias que este proceso requiere. Casi como si fuera un registro documental, la cinta abarca desde el inicio, con la madre biológica y su decisión de dar en adopción, hasta la etapa final, donde el trabajo del servicio de adopción se encuentra completo. De esta forma, se otorga una visión amplia y casi completa de un proceso que debe ser resguardado y tratado con sutileza. Afortunadamente, este amplio panorama permite observar con detalle cada uno de los componentes que forman parte de este proceso, concentrándose particularmente en el aspecto emocional de los involucrados.

Al abarcar un espectro más amplio en el lento y extenso proceso de adopción, la cinta toma dos caminos principales. Por una parte, Alice como potencial candidata a ser madre adoptiva y, por otra, la larga espera que ha debido experimentar. Para lograr esto se recurre a flashbacks para dibujar de manera clara cómo la serie de etapas y la espera ha afectado a la protagonista, quien, a pesar de ello, no ha decaído en su confianza y su lucha sigue intacta.

Si bien, el viaje central es el de Alice, también vemos cómo otros personajes involucrados en este trayecto forman un componente fundamental para el bienestar del niño en adopción. Visto como un solo organismo, el servicio de adopción cumple la función de reforzar la idea de que el bienestar de los niños es lo más importante y, siendo el puente entre estos y sus padres adoptivos, el vínculo emocional con su labor toma preponderancia en un relato de delicada naturaleza.

La dirección de Herry es consciente de la relevancia del tema que está trabajando y la apacibilidad con la que quiere retratar a sus protagonistas, por lo tanto, la película mantiene un tono de una cuidada intimidad, donde un tono cálido inunda imágenes que transmiten una particular familiaridad. Además, las interacciones entre sus personajes se limitan a diálogos entre no más de dos de ellos por escena, otorgando preponderancia a las reflexiones en torno a la maternidad, la crianza y un sistema fallido que pone en jaque el futuro de muchos niños que no logran dar con la familia que se cree adecuada. Por otro lado, el tema tratado podría caer en un melodrama, sin embargo, este nunca siente lástima por la situación de sus personajes; por el contrario, se caracteriza por ser un drama cálido y esperanzador.

“En Buenas Manos” es una película sencilla, correcta y entrañable. Aunque abarca un proceso complejo y extenso, no tiene grandes pretensiones más que visibilizar una problemática real y vigente. Su naturaleza honesta y prudente da como resultado una cinta de un drama contenido, pero con una particular sensibilidad.

Título Original: Pupille

Director: Jeanne Herry

Duración: 100 minutos

Año: 2018

Reparto: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez, Olivia Côte, Clotilde Mollet, Jean-François Stévenin, Bruno Podalydès, Miou-Miou