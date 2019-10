Si las relaciones humanas de por sí son complejas, criar hijos y mantener una dinámica familiar saludable puede ser un territorio mucho más pantanoso y desconocido en la perspectiva de un soltero sin hijos. “Kramer vs. Kramer” (1979), por ejemplo, es una película que anticipa lo dificultoso que se torna sobrellevar un matrimonio y la custodia de un hijo cuando hay una separación de por medio. En esta ocasión, la realizadora francesa Claire Burger nos presenta “El Verdadero Amor”, la historia de una familia que se fragmenta y que, a pesar de las circunstancias, permanece unida.

Mario (Bouli Lanners) está separándose de su esposa Armelle (Cécile Rémy-Boutang). Cuando ella decide irse de la casa, el hombre queda al cuidado de dos hijas adolescentes, mientras intenta recuperarse del golpe emocional que le propicia el abandono.

Burger plantea una historia conocida: mujeres como Armelle merecen y deciden buscar la felicidad de otra manera, mientras que Mario, tozudo e incapaz de aceptar que su pareja no es de su propiedad, en un afán de narcisismo puro porfía en fútiles esfuerzos por recuperar lo perdido. Por su parte, las hijas adolescentes del matrimonio, Niki (Sarah Henochsberg) y Frida (Justine Lacroix) deben lidiar con las duras batallas propias de la transición a la adolescencia y madurar antes de tiempo dada la compleja situación de sus padres.

La cinta muestra cómo la falta de preocupación de los adultos les hace mella, ya que, cada vez que buscan consejo y guía de un adulto, chocan con el muro de incompetencia emocional que les presenta su progenitor. Niki, la hermana mayor, es la más dura y juiciosa, soñando con una anhelada independencia y alejarse de todo el caos; por otro lado, está la menor, quien es la que necesita más atención dada su fase de despertar sexual y con un lío interno de hacia dónde apuntar su cariño, si hacia su padre o a su madre.

Claire Burger, realizadora francesa que hizo su debut en largos codirigiendo la interesante “Party Girl” hace cinco años, esta vez escribe y dirige en solitario “El Verdadero Amor”, donde, con abundantes y simples detalles, hace que el elemento humano trascienda y las imágenes hablen por sí solas, a través de un inteligente uso de sus recursos. Lo anterior tiene una extensión hasta lo técnico, donde la fotografía se compone de una paleta de tonos oscuros para así establecer un clima íntimo, propio de los diálogos cargados de elementos dramáticos. Burger usa mayoritariamente interiores y primeros planos hacia sus personajes, a veces haciendo abuso de estos, lo que –aunque justificado mayormente– da una sensación de ahogo al espectador. Lo bueno es que, gracias a su montaje, siempre hay alguna secuencia en exterior para dar un poco de respiro.

Hay actuaciones sólidas, como la que ofrece el experimentado Bouli Lanners, quien personifica a Mario demostrando que su vasto currículum actoral no es mera casualidad. Mario retrata a un padre a la old school, que emana desesperación ante la pérdida de control de las situaciones. También destaca la joven actriz Justine Lacroix, haciendo de la incomprendida Frida, que deslumbra retratando muy fiel a los adolescentes de hoy, de complicaciones propias a una generación mucho más liberal en todo sentido del pensamiento.

En conclusión, “El Verdadero Amor” es una película que ofrece una sensata mirada a una de las interpretaciones del significado del amor y a los sacrificios que a veces se deben hacer por los seres queridos, lo que a la larga significa un crecimiento espiritual. El filme posee hermosos momentos de intimidad que Burger con su sensible lupa logra captar y, adicionalmente, es una historia con la que el público se puede identificar: un drama familiar que no resulta tedioso ni pretende ser algo que no es. Aunque podría haber contado con algunos exteriores más para no generar una sensación de encierro, de todas formas “El Verdadero Amor” es una historia con un bello mensaje sobre la madurez y una película que vale la pena ver.

Título Original: C’est Ça L’amour

Director: Claire Burger

Duración: 98 minutos

Año: 2018

Reparto: Bouli Lanners, Justine Lacroix, Cécile Rémy-Boutang, Antonia Buresi, Célia Mayer, Lorenzo Demanget, Tiago Gandra, Laure Ballarin, Sarah Henochsberg