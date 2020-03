En la lucha legal entre grandes corporaciones y pequeñas entidades, la manera de retratar el conflicto es esencial para poder establecer los altibajos de una pelea que en muchas ocasiones parece perdida. El subgénero de los dramas legales tiene a su favor el poner dos fuerzas opuestas en una contienda donde víctimas, victimarios y el sistema legal se juegan el poder para ganar la verdad de los hechos.

Michael Mann se introdujo en el mundo de las tabacaleras para retratar con maestría esta idea en “The Insider” (1999). En una escala menor, pero con ciertas cualidades similares, Todd Haynes, director de “Far From Heaven” (2002) y “Carol” (2015), se inmiscuye en el conflicto real de las consecuencias que el ácido perfluorooctanoico, utilizado en la fabricación de teflón, tiene en la salud de las personas y cómo un abogado está dispuesto con todo en su contra a destapar lo que una gran empresa le está provocando a la población.

Basada en hechos reales e inspirada en el artículo “The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare” escrito por Nathaniel Rich y publicado en The New York Times, “El Precio De La Verdad” se centra en el obstinado abogado Robert Bilott (Mark Ruffalo), quien descubre el peligroso secreto que oculta el trabajo de una de las corporaciones más grandes del mundo. Aquel hallazgo lo llevará a iniciar una incesante lucha para desenmascarar a quienes están afectando la vida de miles de personas, pero en el camino arriesga su vida profesional y familiar.

Considerando la envergadura que el desastre de la compañía DuPont ha dejado en la vida y la salud de millones de personas, el relato decide tomar el punto de vista del abogado, que, obsesionado con el caso, decide paulatinamente involucrarse una vez que la evidencia es incuestionable. Por lo tanto, la narración va creciendo y profundizando a medida que Robert Bilott se encuentra con el testimonio de Wilbur Tennant (Bill Camp), quien tiene a su haber un sinfín de pruebas que inculpan a la compañía. Robert, de carácter afable, pero testarudo, decide tomar el caso, y su compromiso empieza a aumentar gradualmente, hasta verse totalmente inmerso en un dilema que no sólo afecta a su primer testigo, sino que a toda una población. Sin embargo, los obstáculos que comienza a sortear lo introducirán en un terreno peligroso al enfrentarse a un enemigo más grande de lo que pensaba.

Si bien, la lucha entre un ente pequeño y casi desarmado frente a un gigante poderoso está presente, el principal objetivo de la cinta está enfocado en la obsesión de Robert con el caso, cuando se da cuenta de las grandes consecuencias que le ha traído a la población. De esta forma, el relato se va haciendo cada vez más angosto y centrado en las consecuencias personales que su trabajo le trae consigo. Dichas consecuencias están representadas particularmente en su vida familiar, donde su esposa Sarah (Anne Hathaway) encarna la voz que media entre el real costo del trabajo del abogado y el desgaste en su mundo más íntimo. El conflicto en su matrimonio es el hilo conductor de una historia que no pretende resolver grandes enigmas, sino más bien excavar en lo profundo de una inquietud que no se puede obviar.

El relato íntimo que construye Haynes se mueve entre las sombras, la niebla y la atmósfera fría de West Virginia, otorgando un uso particular de la luz sobre el desolador diagnóstico con el que se va encontrando el protagonista; ambientación que habla por sí misma sobre la evidencia irrefutable del irreversible daño ambiental. Estos momentos de desolación están contrastados con la calidez de la vida familiar que cruza la investigación y la batalla que Robert está dando para dar a conocer estos efectos.

A pesar de ser una cinta centrada en un drama legal, “El Precio De La Verdad” deja poco espacio para la gran pelea en tribunales entre abogado y su gigante enemigo, y prefiere centrarse en la obligación personal de su protagonista para destapar la verdad, el desgaste emocional que conlleva esta titánica tarea y los años de batallar por algo que parece imposible. Por lo tanto, se puede deducir el esfuerzo de esta producción por poner en estado de alerta a su audiencia, y en un tono desolador cuenta cómo, aunque el daño ya está hecho y no haya vuelta atrás, es importante enfrentarse a quienes son culpables.

Título Original: Dark Waters

Director: Todd Haynes

Duración: 126 minutos

Año: 2019

Reparto: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Bill Pullman, Victor Garber, William Jackson Harper, Mare Winningham, Kevin Crowley, Trenton Hudson, Marc Hockl