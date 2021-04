La memoria es una de las capacidades más fascinantes de la mente humana, no sólo porque nos permite almacenar hechos significativos de nuestro pasado, sino porque, además, nos mantiene anclados a las raíces más profundas de nuestra identidad. Ese cúmulo de recuerdos opera como un álbum sensorial que nos ayuda a darle sentido a quiénes somos y a nuestras relaciones con el mundo. Desafortunadamente, la memoria no es infalible; por el contrario, es un mecanismo sensible al paso del tiempo, lo que puede convertirla en un terreno inestable atravesado por la confusión y la incertidumbre. Esta es justamente la premisa sobre la que se sostiene el debut como cineasta del renombrado dramaturgo francés Florian Zeller.

Adaptada de una obra de teatro del propio director, “El Padre” aborda la historia de Anthony (Anthony Hopkins), un hombre mayor de difícil temperamento que está empecinado en demostrarle a su hija Anne (Olivia Colman) que puede vivir solo y que no requiere de la ayuda de nadie. Anne, por su parte, sufre al saber que la condición de su padre es cada vez más compleja, y busca balancear su propia vida mientras intenta amortiguar lo que parece ser un lento pero sostenido deterioro en el estado mental de Anthony.

Con una premisa aparentemente básica, “El Padre” se vuelve una de las experiencias cinematográficas más atrapantes en el abordaje de una temática como la vejez y particularmente las consecuencias cognitivas que la edad puede provocar. A medio camino entre la crudeza dramática de “Amour” (2012) y la oscuridad de “Relic” (2020), la ópera prima del director francés nos hace participes del laberinto mental por el cual transita Anthony, traspasando a los espectadores la sensación de desconcierto que afecta al personaje y manteniéndonos en vilo tratando de descifrar lo que vemos, sin saber a ciencia cierta si estamos frente a un drama o un thriller sicológico.

La adaptación que Zeller logra al trasladar la historia desde las tablas al formato cinematográfico hace que la película mantenga en el guion las raíces de su ADN teatral, sosteniendo gran parte de la tensión dramática en los diálogos y desarrollándose casi por completo en un mismo escenario. Esto último no es menor, ya que el espacio físico, lejos de ser un decorado, se convierte en un personaje más gracias a un minucioso diseño de producción, que ayuda a mantener un especial vínculo entre los personajes y su hábitat. El montaje, a su vez, nos engancha desde un principio cumpliendo una doble función, por un lado colaborando a transmitir esa sensación de desorientación, a la vez que le da coherencia a la trama, manteniéndonos atrapados en la historia mientras intentamos unir las piezas del complejo puzle mental del que somos testigos.

Todo lo anterior convierte a “El Padre” en una gran película, pero si algo se debe destacar son las sublimes actuaciones de sus protagonistas, especialmente el trabajo de Anthony Hopkins que, a sus más de 80 años, demuestra estar en plena forma. No es extraño que actores de dilatada trayectoria caigan en la repetición de sus propios rangos actorales sin arriesgarse a salir de sus zonas de confort, sin embargo, el galardonado actor británico no se conforma con el peso de su carrera y se exige a sí mismo, logrando una interpretación magistral, llena de matices, otorgándole profundidad y complejidad a su personaje. No es descabellado afirmar que este es su mejor trabajo desde la icónica interpretación de Hannibal Lecter en “The Silence Of The Lambs” (1991). Por su parte, Olivia Colman no se queda atrás y realiza una labor impecable, marcada por el dramatismo y fragilidad de su personaje, confirmando que es una de las mejores actrices de su generación y complementando de manera perfecta el trabajo de Hopkins.

Si bien, los distintos elementos mencionados y que dan forma a esta historia la convierten en una obra sólida y contundente, debemos advertir que no es una película fácil de ver. Y no es que la dificultad esté en la confusión que nos puede generar sus formas, sino que en la incómoda certeza con la que nos interpela y que nos deja de manifiesto que es imposible esquivar el paso del tiempo.

¿Quiénes somos si no tenemos seguridad de quienes fuimos? ¿Puede la memoria convertirse en una trampa sin salida? Interrogantes que no son sencillas de responder, pues nadie podría decir que ha estado en la mente de otra persona para saber lo que se siente. Sin embargo, es muy posible que “El Padre” sea la visión más cercana para entender los estragos de la edad sobre la memoria, cuando esta deja de ser ese álbum de recuerdos y pasa a convertirse en una trenza que hace difícil diferenciar el pasado del presente y la fantasía de la realidad. En definitiva, “El Padre” es ciertamente una de las mejores películas del último año y que, sin dudas, quedará grabada en nuestra memoria, al menos hasta que el tiempo diga lo contrario.

Título Original: The Father

Director: Florian Zeller

Duración: 97 minutos

Año: 2020

Reparto: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams, Mark Gatiss, Evie Wray, Ayesha Dharker