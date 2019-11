A estas alturas, cada estreno que se suma a la extensa filmografía de Martin Scorsese genera la expectación necesaria para mantener la atención y confirmar por qué es uno de los directores activos más prolíficos de su generación. La producción de historias que se extienden en el tiempo y que van creciendo en intensidad ya es un sello de su autoría, y también la manera en que las retrata, por lo que se puede inferir que su obra es el fiel reflejo de su experiencia y dedicación. Luego de la adaptación de “Silence” (2016), Scorsese se adentra nuevamente en el crimen y la mafia, adaptando “I Heard You Painted Houses” de Charles Brandt, libro biográfico que relata la vida de Frank Sheeran y los crímenes cometidos cuando era parte de la mafia italoamericana.

Frank Sheeran (Robert De Niro) es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se ve involucrado con el crimen organizado, y desde ahí inicia su camino como estafador y sicario, siendo parte también de la misteriosa desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

“El Irlandés” es una producción extensa, de casi tres horas y treinta minutos, donde el tiempo es utilizado en favor de contar una historia completa y profunda. Su duración es justificada al adentrarse sigilosamente, pero sin miedo, en la vida de un hombre, observando sus triunfos y fracasos, y cómo estos forjan un carácter particular y, a la vez, las consecuencias que sus actos arrastran en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, esta extensión en el tiempo no es retratada de manera cronológica, sino que se toma la licencia de saltar en trozos de la biografía de su protagonista y volver a ellos cuando parezca necesario. De esta forma, se va armando un rompecabezas que sugiere la complejidad de una historia que no sólo quiere retratar la vida en ascenso de una persona, sino que considera todas sus aristas para poder rellenar espacios y tener hacia el final una visión mucho más compacta del relato propuesto en pantalla.

Para conseguirlo se toman decisiones visuales que deben apoyar estos cambios en el tiempo, por lo que Scorsese recurre a la modificación digital del rostro de sus personajes y así retratar una época pasada y rejuvenecer a sus actores. Esta decisión se hace evidente en la primera secuencia, donde viaja al pasado y se observa al personaje de Robert De Niro en los años cuarenta. Sin embargo, este detalle visual es capaz de camuflarse dentro de la cinta, pues la dirección de Scorsese hace que todos los detalles avancen en conjunto hacia un mismo objetivo, con cada plano pensado con cautela para aportar a cada una de las secuencias.

“El Irlandés” es evidentemente una película de gangsters y la mafia es el centro, sin embargo, esta gran historia es contada con el foco puesto en Frank Sheeran, por lo tanto, todos los eventos están puestos a disposición del protagonista y cómo este los incorpora a su propia biografía, transformando su construcción como personaje fundamental para lograr este objetivo. Frank es un hombre que carga con el peso de sus decisiones y que enfrenta las consecuencias considerando el impuesto moral de sus actos. Y, siendo así, la honestidad consigo mismo y el compromiso con su familia criminal lo lleva a caer y levantarse una y otra vez. No obstante, la cinta deja entreabierta la relación que Frank tiene con sus hijas, quienes se han visto afectadas directamente por la labor y acciones de su padre. Esta leve exploración queda a la deriva al sólo ser insinuada, infiriendo que el foco está puesto en cómo Frank Sheeran observa su relación familiar, sin necesariamente involucrarse en ella.

La oportunidad que la cinta otorga al abarcar varios períodos de la vida de su protagonista, concede el espacio necesario para que se pueda no tan sólo observar el ascenso de un hombre en su carrera criminal, sino también en cómo la victoria alcanzada también sugiere decepciones y frustraciones, generando momentos donde la religión y la muerte son parte de las reflexiones de la cinta. El ritmo narrativo propuesto sugiere una construcción paulatina, aunque avanza con ligereza hasta alcanzar una cadencia adecuada para contar una historia que podría tomar otro rumbo, pero que, en las manos correctas, encuentra su propia forma de avanzar.

“El Irlandés” alcanza una posición alta dentro de la filmografía de Martin Scorsese, cinta que claramente puede ser emparentada con “Goodfellas” (1990) o “Casino” (1995). Pero esta nueva adición reflexiona con mayor experiencia y madurez gracias a la complejidad de su construcción narrativa y visual, dando como resultado un trabajo consistente y coherente considerando la trayectoria de su director.

Título Original: The Irishman

Director: Martin Scorsese

Duración: 209 minutos

Año: 2019

Reparto: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Jack Huston, Ray Romano, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi