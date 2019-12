El Caso de Richard Jewell

Existe cierto encanto al ver un desastre cinematográfico. No por nada hay un gran culto a películas “tan malas que son buenas”, y que llegan a tener un importante lugar en la cultura colectiva no a pesar de sus falencias, sino gracias a ellas. Hay algunas cintas que son tan ridículas, que terminan transformándose en comedias, existiendo algo de mérito en eso, incluso si no es intencional. Ya sea como un ejercicio didáctico o simplemente para sorprenderse de la cantidad de malas decisiones que llevaron hasta ese resultado, a veces vale la pena ver películas malas, lisa y llanamente. Sin embargo, existen algunas de las que ni siquiera se puede decir eso, las que ni siquiera tienen valor en su falta de valor. “Cats”, de Tom Hooper, es una de ellas.

Definir la trama de “Cats” resulta difícil, ya que no hay mucha de qué hablar. Victoria (Francesca Hayward) es una pequeña gata que, luego de ser abandonada en Londres por sus amos, es rescatada por un grupo de gatos que se hacen llamar “jelicales”, quienes le muestran sus costumbres y le hablan de su líder, Old Deuteronomy (Judy Dench), que todos los años elige a un gato o gata para “darle una nueva vida”. Durante esta noche, Victoria conoce a diversos personajes que buscan convencer a Old Deutoronomy de ser los indicados, pero uno de ellos, Macavity (Idris Elba), comienza a secuestrar a los demás participantes para ser la única elección posible. O algo así.

La de “Cats” es una trama sorprendentemente confusa para ser tan simple, probablemente porque era originalmente una excusa para tener a gente disfrazada de gatos bailando y cantando en un escenario. Y eso en un musical teatral puede funcionar, pero a la hora de traducirlo a una película termina siendo insuficiente. No hay temáticas a tratar, no hay personajes con los que empatizar, hay sólo gatos con leves atisbos de personalidad y carácter. Quizá si este esbozo de trama fuera tratado de manera más misteriosa y surreal podría haber funcionado, pero todo es relatado de forma tan casual, que pareciera que los realizadores esperaran que el público entendiera todo a la perfección. Esta idea de cotidianeidad mágica que el film pareciera querer forzar podría tener que ver también con la decisión de usar live action para contar esta historia.

“Cats” es otra triste víctima de la ridícula idea de que el live action es de alguna manera más serio o valioso que la animación, noción que hemos venido viendo desde hace tiempo, particularmente con los remakes live action de Disney. Y es una lástima, ya que una historia como la de “Cats” se hubiera beneficiado muchísimo de la libertad que otorga apoyarse de lleno en la animación. Se pudo haber construido un Londres mucho más misterioso y mágico, más colorido y surreal, en vez de los sets inertes y aburridos que llenan la pantalla, iluminados con los mismos neones rojos y púrpura de los que hemos sido testigos constantemente en películas y series ambientadas en mundos nocturnos durante los últimos años.

Visualmente, la película no tiene nada nuevo para ofrecer, fuera del horrendo maquillaje y efectos CGI que utilizaron para transformar al elenco en personas-gato. Ya se ha dicho infinitamente, por lo que no vale la pena ahondar mucho en ello, pero el efecto es perturbador y grotesco, particularmente cuando se mezcla con las interpretaciones extremadamente teatrales del elenco. Nadie nunca alcanza realmente a ser un gato, sino que todos los personajes se sienten siempre como personas intentando actuar como gatos, lo que se ve tan incómodo como suena. Y conociendo las capacidades de la mayoría de los actores es claro que, al igual que todo lo demás, esto fue una decisión deliberada por parte del equipo realizador.

En “Cats” todo se reduce finalmente a eso: una serie de decisiones estéticas que fracasan una tras otra. Desde la puesta en escena hasta los diálogos, pasando por el maquillaje, e incluso los arreglos musicales y las coreografías, todos los elementos conspiran en contra de la producción. Y lo peor de todo es que, a pesar de lo desastroso que resulta el producto final, ni siquiera eso termina siendo lo suficientemente fascinante como para justificar su existencia. “Cats” ni siquiera alcanza a ser tan grotesca y extraña como para transformarse en algo que valga la pena experimentar, es sólo fea, confusa y aburrida.

Título Original: Cats

Director: Tom Hooper

Duración: 110 minutos

Año: 2019

Reparto: Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jason Derulo, Laurie Davidson, Rebel Wilson, Robert Fairchild, Steven McRae