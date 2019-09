La popular serie infantil de Nickelodeon, “Dora La Exploradora”, hace su debut en la gran pantalla dentro del género live action con “Dora y La Ciudad Perdida”. En esta nueva aventura, Dora (Isabela Moner) tiene 16 años y debe enfrentarse a una nueva clase de desafío: entrar a una escuela secundaria. Sin embargo, luego de acomodarse en la gran ciudad, descubre que sus padres corren peligro en una expedición hacia la misteriosa ciudad perdida de Parapata. Es por ello que Dora arrastra a su primo Diego (Jeff Wahlberg) y a dos de sus compañeros de clase a una entretenida aventura para poder rescatar a sus padres y resolver el misterio que encierra Parapata.

Bajo la dirección de James Bobin, conocido por sus trabajos en “The Muppets” (2011) y “Alice Through the Looking Glass” (2016), la película nos lleva desde la selva peruana a los suburbios de Los Angeles para entregarnos un divertido contraste entre los peligros de la selva y la escuela secundaria, que, en cierta forma, también es una selva peligrosa para la joven Dora.

Repleta de momentos bilingües y quiebres de la cuarta pared, la película tiene numerosos guiños a su material original, haciendo uso de sus pegajosas canciones o de sus coloridos y adorables personajes, mezclándolos con chistes modernos y situaciones comunes de la adolescencia dentro de la escuela y en la selva para demostrar la inminente pasada a la madurez de la protagonista.

La película cuenta con la impecable cinematografía del español Javier Aguirresarobe, que recuerda a sus trabajos anteriores en “Thor: Ragnarok” (2017) y “Goosebumps” (2015). En esta ocasión, el director se sirve de efectos visuales menores y animación digital para darle un nuevo look a los queridos personajes animales de la serie. Cabe destacar que los efectos visuales se sienten poco necesarios, demostrando que la película brilla mucho más por sus elementos prácticos en las secuencias de acción y aventura, siendo uno de los mas interesantes dentro del relato –que también hace homenaje al programa original– el uso de acertijos y puzles para que los personajes puedan resolver los misterios que conducen a la ciudad perdida.

Con un elenco que incluye a Eva Longoria, Michael Peña y los cameos de culto de Benicio Del Toro y Danny Trejo, la trama nos presenta una serie de divertidas dinámicas entre los personajes reales y los animados. Dentro del relato destaca la encarnación de la joven Isabella Moner como Dora, quien le da un nuevo nivel de carisma, intelecto y simpatía al personaje, que no poseía en la animación original. Además, destaca el personaje del comediante Eugenio Derbez, proporcionando una cuota de comedia que no aburre al espectador con sus chistes livianos y apropiados para el publico mas joven.

En su núcleo, “Dora y La Ciudad Perdida” es una aventura para toda la familia, con importantes enseñanzas sobre la amistad y un mensaje sobre perseguir nuestros sueños, cuidar el medio ambiente y hacer frente a los desafíos escolares. Si bien, por momentos puede parecer una película con una trama predecible, no evita entretener e interesar al espectador por las desventuras de estos carismáticos personajes, que recuerdan mucho a sus contrapartes animadas, en una renovada cuota de realidad que, de seguro, empatizará con las nuevas audiencias.

Título Original: Dora And The Lost City Of Gold

Director: James Bobin

Duración: 102 minutos

Año: 2019

Reparto: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Danny Trejo, Temuera Morrison, Madeleine Madden, Micke Moreno, Adriana Barraza, Nicholas Coombe