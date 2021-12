Don’t Go Gentle: A Film About IDLES

Resulta increíble, pero sucedió. En el mismo verano en que Woodstock pasaba a la historia y cambiaba para siempre la industria de la música popular, en el icónico barrio de Harlem, Nueva York, ocurría un evento tanto o más importante. Artistas de la talla de B. B. King, Stevie Wonder o Nina Simone se reunían en un evento sin precedentes: el Festival Cultural de Harlem de 1969. Opacado por el clímax del movimiento hippie, ¿cómo es posible que un festival de tal relevancia haya pasado al completo olvido? Esa es la primera pregunta que nace en torno a “Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”, el documental dirigido por Ahmir “Questlove” Thompson, donde se le hace justo reconocimiento a un hito desconocido y apasionante.

Mediante el recurso narrativo del documental como herramienta de rescate histórico, el largometraje logra situar la relevancia de este festival enmarcándolo dentro de un contexto más allá de lo musical. Son tiempos sumamente convulsionados para la sociedad estadounidense, donde la lucha por los derechos civiles y la segregación racial se agudizan. Son años de los asesinatos de los hermanos Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King, como también del nacimiento del partido Pantera Negra. A finales de los sesenta, estos eventos son el manto donde cada aspecto de la vida parecía verse involucrado, particularmente para una cultura afroamericana en pleno despertar.

Sin ser la excepción, el multitudinario evento celebrado en Harlem actúa como una ceremonia de autorreconocimiento, el cual no sólo mira hacia atrás, sino que también hacia un efervescente futuro. Son seis fines de semana consecutivos de música, donde el testimonio de asistentes, tanto del público como artistas, intenta verbalizar las postales de un registro audiovisual que, pese a su abandono, se encuentra en un estado de calidad inmejorable.

El contundente entramado de artistas por los que transita el documental es el hilo conductor donde géneros como el R&B, el soul o el jazz son parte de una misma identidad: la rica cultura negra y su inmenso aporte a la música popular, apreciándose la fuerza catártica del góspel, la mixtura con la música afrolatina o la relevancia del sonido de Motown. Actuaciones como la excepcional interpretación de “My Girl” de David Ruffin, o la propuesta vanguardista de Sly And The Family Stone, son parte del archivo que por fin escapa del anonimato. Sin embargo, es la presentación de Nina Simone la que materializa todos los anhelos de una comunidad en plena revolución social, mostrándose como una mujer empoderada, fuerte y comprometida en ocupar su arte como portavoz de aquellos tiempos agitados.

Consciente de la relación ineludible entre la cultura afroamericana y su lucha contra la discriminación, el primer largometraje dirigido por el baterista de The Roots problematiza las reflexiones de un grupo social en búsqueda de su resignificación, la que también da pie para hablar de contrastes. Eventos tan trascendentes como el alunizaje de Neil Armstrong son el espacio para preguntarse cuáles son las verdaderas demandas de una sociedad donde la marginalidad y el racismo son peligros latentes.

A través de un relato bien construido, que toma a Harlem como símbolo de una revolución cultural, “Summer Of Soul” (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) reivindica un hito injustamente omitido por la historia hegemónica. Un documental donde se abordan las múltiples dimensiones de lo que significó ser una persona negra en el Estados Unidos de los sesenta, al igual que la relevancia del arte como espacio de libertad en contextos de opresión. Pero, más importante que eso, se trata de la prueba definitiva de que el verano del soul efectivamente ocurrió; un acontecimiento extraordinariamente real y hermoso.

Título Original: Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Director: Questlove

Duración: 117 minutos

Año: 2021

Reparto: Documental