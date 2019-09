Después de 31 años desde el estreno de su primer largometraje, Richard Linklater ha destacado por su fructífero trabajo. Encasillado en un inicio como quien retratara a la Generación X, lo cierto es que resulta complejo definir su filmografía en una sola clasificación. Desde el estreno de “Slacker” (1990), la trilogía “Before”, la experimentación visual de “Waking Life” (2001) y “Scanner Darkly” (2006), y el extenso trabajo de producción de “Boyhood” (2014), Linklater ha comprometido una visión del mundo en personajes complejos. Con altos y bajos, el director norteamericano ha podido establecer conexiones entre la vida estadounidense y un mundo que cambia rápidamente.

Su última cinta, “¿Dónde estás, Bernadette?”, adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por Maria Semple y con varias premiaciones el año de su lanzamiento, explora los rincones de la vida de una mujer agobiada por las convenciones sociales y el cinismo de la vida moderna. La cinta se centra en la retirada arquitecta Bernadette Fox (Cate Blanchett), quien vive con su esposo e hija, pero su ansiedad y agorafobia la ha llevado a mantenerse al margen de la vida social y alejarse del resto de las personas. Será un viaje a la Antárctica el punto de quiebre para Bernadette, quien desaparece repentinamente en búsqueda de una pasión casi extinta.

“¿Dónde estás, Bernadette?” se destaca por presentar a su protagonista como una mujer diferente y con hábitos particulares, que rayan en lo excéntrico. Siendo ella el foco principal de esta historia, el relato se toma de un ritmo pausado para explorar todos los rincones de su vida, principalmente la relación con su hija y esposo, pero también su rol como vecina y con el peso que significó abandonar su prominente carrera profesional.

Es posible conocerla en una profundidad que permite entender su actuar y se muestra sin temores sus fallas y debilidades. Bernadette es un personaje lleno de detalles complejos, dando vida a una persona real que sufre con el estado actual del mundo y cómo las personas deciden relacionarse unas con otras, exhibiendo también una mirada que juzga a quienes no logran ver tal como ella lo hace.

Sin embargo, la relación con su hija, Bee (Emma Nelson), sirve como punto de vista para suavizar su carácter y empatizar con su viaje de autodescubrimiento. Bee canaliza todos los aspectos positivos de su madre y hace que la búsqueda que emprende cuando Bernadette desaparece del mapa parezca urgente y necesaria; en ellas se puede ver la fuerte conexión que las une y las mantiene a flote.

Si bien, “¿Dónde estás, Bernadette?” es claramente el estudio de un personaje y la crisis personal que vive y la manera en que ésta afecta a quienes la rodean, también es cierto que, establecido la premisa y sus personajes, el relato continúa en un viaje en el cual no hay claridad hacia dónde quiere llegar, por lo que el tercer acto y su resolución parecen instalados artificialmente para cerrar una historia que en su totalidad puede ser apreciada por su particular forma de retratar a su protagonista. No obstante, son particularmente las actuaciones de sus protagonistas las encargadas de mantener arriba una historia que a ratos parece navegar sin rumbo.

“¿Dónde estás, Bernadette?” pareciera otro experimento más a sumar en la filmografía de Richard Linklater, por lo que su valor como producción radica en el estudio de un personaje y sus complejidades, destacando el desempeño de Cate Blanchett para dar vida a esta a Bernadette. La cinta se toma el tiempo necesario para explorar con calma una historia que podría cargarse a un pesado drama, pero que una sutil comedia logra sostenerla y mantenerla en pie.

Título Original: Where’d You Go, Bernadette

Director: Richard Linklater

Duración: 130 minutos

Año: 2019

Reparto: Cate Blanchett, Kristen Wiig, Billy Crudup, Judy Greer, Laurence Fishburne, Troian Avery Bellisario, Jóhannes Haukur Jóhannesson, James Urbaniak, Zoe Chao, Claudia Doumit