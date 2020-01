El doctor John Dolittle es el personaje principal de la serie de libros escritos por Hugh Lofting a principios de 1920. El protagonista de esta serie es reconocido por comunicarse con los animales y sus aventuras han sido adaptadas a distintos medios, siendo “Doctor Dolittle” (1998), protagonizada por Eddie Murphy, una de las más recordadas. La nueva versión del excéntrico doctor se acerca mucho más al material original, con el intento de explorar a su protagonista desde otra perspectiva, otorgando aires frescos a su nombre.

A siete años de haber perdido a su esposa, el doctor John Dolittle (Robert Downey Jr.) vive alejado en su gran mansión, sólo con la compañía de un grupo de exóticos animales. Cuando la reina de Inglaterra (Jessie Buckley) se enferma gravemente, Dolittle tendrá que salir de su encierro para embarcarse en una aventura en busca de una cura. El doctor, junto a sus animales y un joven aprendiz (Harry Collett), se enfrentan a peligrosos obstáculos con el fin de lograr la misión y salvar la vida de la reina.

“Dolittle” está basada en “Los Viajes del Doctor Dolittle” (1922), el segundo libro de la serie, y la cinta decide tomar el conocimiento predeterminado que existe sobre su protagonista y ahorrarse introducciones detalladas sobre él, salvo un breve flashback utilizado con el fin de establecer su actual situación. De modo que la entrada y posterior inmersión en el mundo del doctor está puesta en la visión de un niño que termina acompañándolo en su aventura. Este comienzo parece, en un principio, un portal hacia un mundo extravagante, lleno de pequeños y fascinantes detalles en torno a los animales que conviven con Dolittle, y sin duda este paseo por la mansión en la que viven completa la presentación de la particular vida de él y los animales que lo acompañan.

Sin embargo, los hechos que empujan al doctor a embarcarse en una nueva aventura parecen puestos a la fuerza y sin mayor complejidad, por lo que, desde que el conflicto es instalado, la serie de eventos que le siguen avanzan con una estrepitosa rapidez, en un relato que marcha inestable y que no parece tener objetivos lo suficientemente claros como para sostenerse. Esto afecta no sólo a la narración, sino que también al desarrollo de sus personajes, los que nunca son abordados con profundidad, dejando cabos sueltos y perdiendo la oportunidad de explorar dinámicas que podrían haber hecho de la relación de sus protagonistas algo mucho más memorable. Así, la cinta decide transitar por caminos que no terminan por llevar a un cierre apropiado, entrampándose y esquivando torpemente estos obstáculos.

A pesar de los desaciertos en su construcción narrativa, “Dolittle” es una cinta de aventuras hecha para entretener, y logra este objetivo gracias una comedia sencilla, pero que funciona y encaja con naturalidad con el relato, otorgando momentos de relajo a través de la interacción de Dolittle con los animales digitales, relación que resulta ser el principal atractivo de esta adaptación y que logra mantener la atención de la audiencia.

Siendo una cinta donde lo inusual toma un lugar importante en el relato, la construcción visual del mundo de “Dolittle” está hecha con el objetivo de deslumbrar a su público objetivo, y esto lo consigue por la vivacidad con la que se componen sus escenas llenas de atractivos. Por otra parte, el grupo de personajes animales están creados para que resalten y se lleven la mayor atención y, aunque a veces el diseño en CGI no logra acoplarse con el mundo tangible con el que interactúan, estos están construidos con tal personalidad, que logran credibilidad y se toman el protagonismo de la historia.

“Dolittle” es claramente una cinta dirigida para un público infantil y, aunque reúne las características para ser una película de entretención, esta tiende a subestimar a sus espectadores y no logra alcanzar el nivel suficiente como para ser una producción memorable. Pese a sus esfuerzos, no consigue elevarse dentro de un género que sí ha demostrado entregar producciones con cualidades superiores.

Título Original: Dolittle

Director: Stephen Gaghan

Duración: 95 minutos

Año: 2020

Reparto: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, Kasia Smutniak, Ralph Ineson, Harry Collett, Nasir Jama, Zak Holland, Tonya Cornelisse