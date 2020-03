Chicas Perdidas

Sin duda, el género de superhéroes es el que más espectadores arrastra en cada estreno, con el dominio de Marvel y DC Comics en las superproducciones, siendo su éxito de taquilla una fiel prueba de la preferencia del público por las historias basadas en historietas. Por lo anterior, cuando una compañía mucho más pequeña en términos de alcance colectivo pretende entrar a jugar en las grandes ligas, los desafíos parecen tremendos en un área de competencia que parece tan desigual. Valiant Comics ha estado dispuesto a aceptar el reto y, junto a Sony Pictures, pretende establecer “Bloodshot” como una franquicia que intenta entregar un nuevo componente al género.

Dirigida por el debutante Dave Wilson, “Bloodshot” se centra en Ray Garrison (Vin Diesel), quien, luego de ser asesinado junto a su esposa, es resucitado por una compañía de científicos y mejorado físicamente a través de nanotecnología. Convertido en un súper humano, Ray trata de recobrar la memoria, mientras la venganza lo motiva a perseguir a quienes mataron a su esposa.

Considerando que esta producción es la introducción de Bloodshot como personaje, puede ser considerada como una cinta de origen, sin embargo, sólo se toma el tiempo para exponer con debilidad a su protagonista, en una entrada bastante descuidada y desprovista de la información necesaria, centrándose inmediatamente en lo que ocurre una vez que su cuerpo es restituido con nanotecnología, pero sin profundizar en las reales consecuencias de este hecho.

En ese sentido, no existe una caracterización particular de su protagonista, dejando vacíos narrativos, tomando distancia de una materialización algo más tangible y que pueda ir más allá de su alteración transhumana, despojándolo de cualquier cualidad que lo haga cercano y que pueda generar empatía por parte del espectador, relegándolo sólo a un dispositivo de acción.

El relato en el que protagonista se mueve pareciera mostrar secretos que se van revelando a medida que este avanza, y a ratos logra sorprender con giros que transitan en una interesante propuesta de ciencia ficción. No obstante, la narración va perdiendo peso mientras no logra resolver sus ataduras y se va enredando en torpezas que fácilmente pudieron ser evitadas. Siendo la venganza el principal motor de la trama, esta parece ser el único concepto que permea en los personajes que ocupan los espacios de una película que, entre resbalones, no alcanza a mostrar el posible potencial de su premisa.

Si bien, la cinta está centrada en un super héroe, esta deja a un lado ciertas particularidades de la historia de origen y se centra en las grandilocuentes secuencias de acción, donde la historia pasa a un segundo plano sólo para mostrar las habilidades súper humanas del protagonista. Estas escenas están provistas no sólo de acrobacias físicas, sino que también de una ostentación digital que pretende impresionar al espectador. Y estas funcionan apropiadamente dentro de la intrincada narración que se está llevando a cabo en pantalla, siendo el logro más satisfactorio de esta producción, pues en ellas está puesta la fuerza de su protagonista y arriesga en ciertas decisiones para poder entregar una propuesta visual innovadora.

A pesar de los diferentes intentos de “Bloodshot” por entregar una nueva forma de abordar el género, la cinta falla al momento de modelar una historia lo suficientemente sólida para poder establecer una potencial franquicia. Por otra parte, la construcción de Bloodshot como personaje carece de las propiedades necesarias para posicionarse como superhéroe, apoyándose únicamente en las habilidades de su actor para lograr encarnar a un personaje que no alcanza a sobrevivir con fuerza dentro de la abarrotada oferta cinematográfica actual.

Título Original: Bloodshot

Director: Dave Wilson

Duración: 109 minutos

Año: 2020

Reparto: Vin Diesel, Toby Kebbell, Eiza González, Sam Heughan, Guy Pearce, Talulah Riley, Alex Hernandez, Siddharth Dhananjay, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Lamorne Morris