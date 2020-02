La figura de Fred Rogers, quién creó y condujo durante 1968 y 2001 el programa infantil “Mister Rogers’ Neighborhood”, es aún recordada con afecto y añoranza. En su serie para niños, el educador, conductor y ministro presbiteriano, examinó y retrató temáticas un tanto difíciles, pero desde un punto de vista afable hacia su principal audiencia, con quienes compartía una particular conexión.

Aquel vínculo con la mirada de la niñez y los orígenes de su programa son plasmados en el premiado documental “Won’t You Be My Neigbour?” (2018). De esta forma, el desafío planteado por la nueva cinta de Marielle Heller es, particularmente, explorar el efecto de la imagen de Mr. Rogers y cómo su legado se podría transformar en un concepto de reconciliación en medio de una crisis.

Inspirada en el artículo “Can You Say… “Hero”?”, escrito en 1998 por Tom Junod, “Un Buen Día en el Vecindario” toma su nombre de la canción que presentaba a Mr. Rogers en su programa, y cruza al conductor, interpretado por Tom Hanks, con la vida de Lloyd Vogel (Matthew Rhys), un periodista asignado a escribir un artículo sobre el ícono de la televisión. El encuentro entre ambos será crucial para la vida de Lloyd, quien se ve obligado a enfrentar las dificultades familiares que había estado evitando.

La primera particularidad de la cinta de Marielle Heller es la manera en que la aclamada serie de televisión es revisitada para ser representada en la ficción, cuidando cada detalle de escenografía, personajes y la esencia propia de la presencia de Fred Rogers. Casi como si se tratara de una nueva versión del programa, las características visuales resaltan en modo de homenaje a una producción que marcó a generaciones de espectadores estadounidenses.

Además de esta meticulosa reconstrucción, el programa es utilizado para que sus cualidades puedan interferir en la construcción narrativa del relato. Y es ahí donde el guion toma su propia personalidad y se aleja de la representación tradicional de una historia inspirada por hechos reales, utilizando a su favor la sustancia que mantuvo viva a la serie de televisión por 33 años.

Entonces, alejada de una típica biopic, la vida personal de Fred Rogers no tiene el foco de atención, sino que decide centrarse en el efecto que su figura causa en el resto y cómo su visión de la vida traspasa el set de televisión. Sin embargo, el tratamiento que se le otorga al personaje logra alcanzar la sensibilidad para conocer su interioridad y afabilidad como educador y figura pública. Sin necesariamente idolatrar su figura, Mr. Rogers es representado con respeto y desde la nostalgia, siempre apoyado en la interpretación de Tom Hanks, quien, sin duda, calza perfecto para encarnar su personalidad.

Si la vida personal de Fred Rogers no es el principal foco de atención, sí lo es la vida del periodista a cargo de escribir el artículo, siendo su propia historia el hilo conductor del relato. La crisis familiar a la que se ve enfrentado pareciera ser el escenario perfecto para que estas dos fuerzas disimiles se encuentren y choquen, causando consecuencias positivas en quien mira con distancia y algo de desdén a una figura en el ocaso de su carrera. Las diferentes visiones de la vida que ambos personajes poseen demuestran la intención de enfrentar cara a cara la mirada propia de una sociedad moderna, llena de prejuicios y absorta en el ajetreo diario, invitando a aceptar con madurez los obstáculos, casi como si se tratara de un cuento esperanzador que pretende llevarnos a lo esencial.

“Un Buen Día en el Vecindario” es una película llena de buenas intenciones y con objetivos claros, que logran ser alcanzados gracias a la honestidad con la que sus personajes son tratados y la sencillez de su construcción narrativa, la que a ratos podría caer en un cuento edulcorado, pero que decide tomar otro camino y centrarse en tratar con respeto a la figura que quiere homenajear. “Un Buen Día en el Vecindario” termina siendo una cinta que utiliza a su favor el objeto de inspiración para contar una historia que, sin ánimo de idolatría, retrata con admiración el legado de un ícono de la televisión estadounidense.

Título Original: A Beautiful Day In The Neighborhood

Director: Marielle Heller

Duración: 109 minutos

Año: 2019

Reparto: Matthew Rhys, Tom Hanks, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Noah Harpster, Tammy Blanchard, Wendy Makkena, Enrico Colantoni, Sakina Jaffrey, Maddie Corman