¿Qué significa madurar? La respuesta es ambigua, por lo bajo. Pero digamos que tenemos una acepción concreta, ¿quién determina el punto de madurez de algo o alguien, y desde qué momento aplica aquel cambio en nuestras vidas? Esta es una de las tantas reflexiones que quedan luego de ver “Beastie Boys Story”, el documental de Spike Jonze sobre la mítica banda neoyorquina.

Bajo un formato entre charla TED y stand-up comedy, aprovechando la gira relacionada con el libro editado en 2019, Jonze sitúa sobre el escenario a los miembros sobrevivientes de Beastie Boys, Michael Diamond y Adam Horovitz, más conocidos como Mike D y Ad-Rock, para narrar oralmente y en vivo ante el público –y las cámaras– la historia de la banda. De manera cronológica, el dúo va intercalando el relato con imágenes de apoyo en el fondo.

Siendo Spike Jonze un cineasta muy talentoso e ingenioso, además de un cercano a la agrupación desde hace varios años, uno esperaría ser testigo de una imaginería audiovisual como para sorprender a los sentidos, sin embargo, esto no ocurre: el documental es sólo lo descrito anteriormente, sin trucos visuales ni ningún elemento aparatoso de post producción. Entonces, ¿qué vuelve atractiva a esta entrega cinematográfica? Lo poderoso de su historia. Diamond y Horovitz narran con total franqueza –o al menos así se percibe– los momentos más atractivos y trascendentes de la historia de Beastie Boys, destacando el origen inocentón que los llevó a crear música, pasando por las vulnerabilidades de cada uno, los actos por los que luego sintieron vergüenza, e incluso los errores que cometieron.

Y esto último es en parte lo más atractivo del registro, donde ambos hacen una especie de mea culpa con Kate Schellenbach, la integrante mujer que tuvo la banda en sus inicios y una de sus grandes amigas. Es impactante ver el nivel de arrepentimiento sobre esta temprana etapa del grupo, donde asumen su responsabilidad e intentan reivindicarse del hecho en varias ocasiones durante el metraje. A esto se suma la apertura de ojos que tuvieron con Russell Simmons, el empresario que cofundó el sello Def Jam y que, como su primer manager, los puso en el mapa musical.

Sin dejar de lado el proceso creativo de su música como columna vertebral, en “Beastie Boys Story” los pasajes exitosos del grupo hablan por sí solos y, de cierto modo, se transforman en puntos llanos en la narración para ir deteniéndose en las contriciones, como las mencionadas con Schellenbach y Simmons (y Rick Rubin), pero también para “destacar” lo oprobioso, como la elección de sus vestuarios, la incursión de Horovitz en el cine, o el pene gigante y las mujeres enjauladas que ocupaban parte de la escenografía de sus conciertos. Son precisamente estos momentos los que no permiten que decaiga el gráfico rítmico del documental y, a la vez, lo alejan de sólo convertirse en un conteo de galardones.

Como era de esperarse, en cierto punto el metraje se centra en la amistad con Adam Yauch, a quien caratulan como un “verdadero amigo”, entregando argumentos para llegar a tal afirmación, con emoción y lágrimas incluidas. No obstante, durante todo el documental, y en cada capítulo y relato, hay pequeñas muestras incrustadas de lo talentoso que era MCA, y no sólo para la música, sino que para todo lo que se propusiera, destacando su trabajo tras las cámaras con su alter ego suizo Nathanial Hörnblowér, lo impredecible de sus acciones, y su labor como activista para la liberación del Tíbet. Pese a que los mismos protagonistas sienten un poco forzados estos momentos (lo son), de todas formas son pasajes que emocionan.

Su formato es un tanto acartonado y, hay que decirlo, visualmente poco atractivo, pero “Beastie Boys Story” es una delicia de relato no sólo para fanáticos de la banda, sino también para quienes no la conocen o desean adentrarse por primera vez en su historia. Spike Jonze no luce, es cierto, quizás porque tiene claro quiénes son los verdaderos protagonistas, confiando en sus habilidades narrativas y dejando que brillen solos. ¿Cuándo llega la madurez y en qué momento aplica a nuestras vidas? Casi sin quererlo, Mike y Adam escudriñan sobre esto en varias ocasiones durante la presentación, sin importarles mucho si logran dar con una explicación concreta. Sin embargo, mirando el panorama completo, sí entregan una respuesta: nadie lo sabe hasta que, en un futuro que nunca imaginó, planta la mirada hacia su propio pasado.

Título Original: Beastie Boys Story

Director: Spike Jonze

Duración: 119 minutos

Año: 2020

Reparto: Adam Horovitz, Mike Diamond